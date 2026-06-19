Bucureștenii se pregătesc pentru o lună iulie cuvreme extrem de schimbătoare. După o perioadă în care temperaturile vor urca constant, meteorologii avertizează că episoadele de instabilitate atmosferică nu vor lipsi din peisaj. Potrivit celor mai recente estimări Accuweather, Capitala ar putea traversa nu mai puțin de nouă zile marcate de furtuni electrice și averse torențiale.

Prognozele indică o combinație specifică sezonului cald: temperaturi ridicate, umiditate accentuată și formarea rapidă a norilor convectivi.

Aceste condiții favorizează apariția furtunilor de vară, însoțite de descărcări electrice, rafale puternice de vânt și, izolat, căderi de grindină.

Primele episoade de instabilitate sunt așteptate la începutul lunii iulie, când diferențele de temperatură dintre masele de aer cald și cele mai reci vor crea condiții favorabile dezvoltării fenomenelor severe. Specialiștii atrag atenția că, deși perioadele cu soare și caniculă vor domina mare parte din lună, furtunile se pot manifesta brusc și pe intervale scurte de timp.

În paralel, Europa se confruntă cu un nou val de căldură care se extinde dinspre vest către centrul și estul continentului. Temperaturile ar putea ajunge în unele regiuni aproape de pragul de 40 de grade Celsius, iar nopțile tropicale, în care valorile termice nu coboară sub 20 de grade, vor deveni tot mai frecvente.

Și România va resimți efectele acestui episod de căldură, în special în sudul țării. În București, temperaturile vor depăși în repetate rânduri 30 de grade Celsius, însă perioadele caniculare vor fi întrerupte de episoade de instabilitate atmosferică.

Meteorologii anunță o schimbare treptată a vremii în următoarele săptămâni, cu temperaturi în creștere și un deficit tot mai accentuat de precipitații în mai multe regiuni ale țării.

Până în jurul datei de 22 iunie, valorile termice vor rămâne ușor sub media perioadei în estul României, în timp ce în restul țării se vor menține în limite apropiate de normalul climatologic. În același interval, ploile vor fi puține la nivel național, iar cele mai reduse cantități de precipitații sunt așteptate în zonele montane.

În săptămâna 22–29 iunie, vremea va deveni mai caldă în vestul, sud-vestul și centrul țării, unde temperaturile vor depăși ușor valorile obișnuite pentru această perioadă. În restul regiunilor, regimul termic va rămâne apropiat de mediile multianuale. Totodată, precipitațiile vor continua să fie deficitare în special în vest, nord și centru.

Finalul lunii iunie și debutul lunii iulie vor aduce o încălzire mai accentuată. Specialiștii estimează că, în intervalul 29 iunie – 6 iulie, temperaturile medii vor depăși valorile normale în cea mai mare parte a țării, cu cele mai ridicate abateri în regiunile vestice. În paralel, seceta se va accentua, în special în zonele intracarpatice, unde cantitățile de precipitații vor fi semnificativ mai mici decât cele specifice sezonului.

Tendința de încălzire se va menține și în perioada 6–13 iulie. Potrivit estimărilor, întreaga țară va înregistra temperaturi peste media climatologică, cele mai ridicate valori urmând să fie consemnate în vest. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor continua să fie insuficiente în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în apropierea nivelurilor normale pentru această perioadă.