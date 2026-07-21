Dan Andronic taxează dur ipocrizia din politică: „O să-i cred când își vor anunța retragerea din politică”
- Dosofteea Lainici
- 21 iulie 2026, 10:56
Jurnalistul EVZ Dan Andronic a lansat un atac vehement la adresa politicienilor din PNL, acuzând o transformare a formațiunii într-un „partid progresist sub Ilie Bolojan”, cel puțin la nivel de propagandă.
Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, acesta îi califică aspru pe liderii liberali care se dezic acum de guvernarea alături de Partidul Social Democrat. Deși, în perioada 2019-2023, au beneficiat direct de funcții și de susținere politică. O trădare a electoratului liberal, care îi va costa în alegeri.
Declarațiile unui liberal, factorul declanșator
Reacția tăioasă a jurnalistului a venit în urma declarațiilor făcute de liberalul Mihai (Mișu) Voicu în cadrul podcastului realizat de Răzvan Dumitrescu. În timpul emisiunii, Voicu a afirmat că regretă mandatele guvernelor Orban, Cîțu și Ciucă, deoarece au guvernat cu voturile PSD, mărturisind totodată că îi este rușine că a făcut campanie electorală pentru Nicolae Ciucă.
Dan Andronic a catalogat aceste afirmații drept un exercițiu de ipocrizie, reamintind despre trecutul politic: „Când l-am auzit [...] mi s-a făcut milă. Nu de alta, dar aveam în față un liberal care fusese ministru în două guverne PSD-PNL. Alături de mulți alții. Și care credea că dacă spune că îi pare rău că a guvernat cu voturile PSD, îl crede cineva”, a notat editorialistul.
Radiografia unei coabitări profitabile
Jurnalistul explică sentimentul de „silă” pe care cetățenii îl resimt față de clasa politică tocmai prin prisma acestei neconcordanțe flagrante între fapte și discursul public. Andronic a recapitulat istoria recentă a guvernărilor, subliniind că din 2019 până în 2023, nu mai puțin de trei guverne cu prim-miniștri PNL (Orban, Cîțu, Ciucă) au trecut și au supraviețuit cu sprijinul parlamentar al social-democraților.
Mai mult, jurnalistul adaugă pe listă și noul executiv condus de Ilie Bolojan, amintind totodată că, la rândul său, guvernul Marcel Ciolacu a oferit liberalilor 5-6 portofolii ministeriale.
Provocarea retragerii din viața publică
Conform lui Dan Andronic, niciunul dintre demnitarii liberali care s-au bucurat de funcții și privilegii cu voturile PSD nu a manifestat un regret real în timpul mandatelor, discursul de acum fiind catalogat drept „cel mai banal stil propagandistic”.
„O să-i cred când o să văd că, în semn de recunoaștere a ticăloșiei politice pe care au făcut-o, acceptând voturile PSD, își vor anunța retragerea din politică. Ceea ce nu cred că se va întâmpla vreodată”, a concluzionat acesta.
În finalul postării, jurnalistul EVZ a oferit și o listă scurtă a celor care au validat și participat activ la aceste alianțe, nominalizându-i pe Ludovic Orban, Raluca Turcan, Sebastian Burduja, Florin Roman și Mircea Fechet, alături de o rețea extinsă de prefecți, șefi de deconcentrate și membri ai consiliilor de administrație.