Dan Andronic taxează dur ipocrizia din politică: „O să-i cred când își vor anunța retragerea din politică”

Jurnalistul EVZ Dan Andronic a lansat un atac vehement la adresa politicienilor din PNL, acuzând o transformare a formațiunii într-un „partid progresist sub Ilie Bolojan”, cel puțin la nivel de propagandă.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, acesta îi califică aspru pe liderii liberali care se dezic acum de guvernarea alături de Partidul Social Democrat. Deși, în perioada 2019-2023, au beneficiat direct de funcții și de susținere politică. O trădare a electoratului liberal, care îi va costa în alegeri.

Reacția tăioasă a jurnalistului a venit în urma declarațiilor făcute de liberalul Mihai (Mișu) Voicu în cadrul podcastului realizat de Răzvan Dumitrescu. În timpul emisiunii, Voicu a afirmat că regretă mandatele guvernelor Orban, Cîțu și Ciucă, deoarece au guvernat cu voturile PSD, mărturisind totodată că îi este rușine că a făcut campanie electorală pentru Nicolae Ciucă.

Dan Andronic a catalogat aceste afirmații drept un exercițiu de ipocrizie, reamintind despre trecutul politic: „Când l-am auzit [...] mi s-a făcut milă. Nu de alta, dar aveam în față un liberal care fusese ministru în două guverne PSD-PNL. Alături de mulți alții. Și care credea că dacă spune că îi pare rău că a guvernat cu voturile PSD, îl crede cineva”, a notat editorialistul.

Jurnalistul explică sentimentul de „silă” pe care cetățenii îl resimt față de clasa politică tocmai prin prisma acestei neconcordanțe flagrante între fapte și discursul public. Andronic a recapitulat istoria recentă a guvernărilor, subliniind că din 2019 până în 2023, nu mai puțin de trei guverne cu prim-miniștri PNL (Orban, Cîțu, Ciucă) au trecut și au supraviețuit cu sprijinul parlamentar al social-democraților.

Mai mult, jurnalistul adaugă pe listă și noul executiv condus de Ilie Bolojan, amintind totodată că, la rândul său, guvernul Marcel Ciolacu a oferit liberalilor 5-6 portofolii ministeriale.

Conform lui Dan Andronic, niciunul dintre demnitarii liberali care s-au bucurat de funcții și privilegii cu voturile PSD nu a manifestat un regret real în timpul mandatelor, discursul de acum fiind catalogat drept „cel mai banal stil propagandistic”.

„O să-i cred când o să văd că, în semn de recunoaștere a ticăloșiei politice pe care au făcut-o, acceptând voturile PSD, își vor anunța retragerea din politică. Ceea ce nu cred că se va întâmpla vreodată”, a concluzionat acesta.

În finalul postării, jurnalistul EVZ a oferit și o listă scurtă a celor care au validat și participat activ la aceste alianțe, nominalizându-i pe Ludovic Orban, Raluca Turcan, Sebastian Burduja, Florin Roman și Mircea Fechet, alături de o rețea extinsă de prefecți, șefi de deconcentrate și membri ai consiliilor de administrație.