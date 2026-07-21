Un număr de 6.345 de cadre didactice au promovat examenul național de Definitivat 2026, cu aproximativ 10% mai mult față de anul trecut. Dintre acestea, 40 de cadre didactice au obținut media 10, a anunțat luni ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian.

„6.345 de cadre didactice au promovat examenul și, implicit, au obținut definitivarea în învățământ, cu aproximativ 10% mai mulți decât anul trecut, când rezultatele inițiale indicau 5.784 promovați. 40 de cadre didactice au promovat examenul cu media 10”, a transmis ministrul, într-o postare publicată pe Facebook.

Definitivarea în învățământ reprezintă o etapă importantă în cariera didactică. Potrivit regulilor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, promovarea examenului presupune obținerea unei medii de minimum 8, calculată pe baza notei obținute la proba scrisă și a rezultatelor inspecțiilor la clasă.

Cadrele didactice care nu reușesc să obțină această medie pot fi încadrate în continuare doar pe perioadă determinată. Acestea își păstrează statutul de profesor debutant și nu pot avansa în cariera didactică.

La proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ 2026 au participat 9.269 de candidați, reprezentând 96,4% dintre cei 9.615 de candidați care aveau dreptul de a susține examenul, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației.

Alți 318 candidați s-au retras din motive personale, în condițiile prevăzute de metodologia de examen, în timp ce 346 de persoane nu s-au prezentat la probă. De asemenea, trei candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă.

În mesajul său, ministrul Mihai Dimian le-a transmis urări de succes candidaților care susțin proba scrisă a concursului național de Titularizare 2026.

„Celor care urmează să susțină astăzi proba scrisă în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar le doresc mult succes, încredere în propriile forțe și rezultate pe măsura muncii depuse”, a scris ministrul.

Proba scrisă a concursului național de Titularizare 2026 are loc marți, 21 iulie, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării. Prin intermediul acestui concurs sunt ocupate posturile didactice și catedrele disponibile din învățământul preuniversitar.

La examen participă 37.385 de profesori și viitoare cadre didactice, potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării. Numărul candidaților este cu aproape 6% mai mic decât anul trecut, când 39.737 de persoane aveau dreptul să susțină proba scrisă, conform datelor oficiale.