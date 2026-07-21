Președintele României a promulgat luni legea care reglementează Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor „Lift pentru viață”. Actul normativ permite finanțarea instalării de ascensoare și a unor soluții alternative de acces în blocurile cu cel puțin trei niveluri, construite fără lift.

Românii care locuiesc în blocuri fără lift ar putea beneficia de instalarea unor lifturi sau a altor echipamente de accesibilizare, printr-un program național reglementat de legea promulgată luni de președintele României. Programul „Lift pentru viață” creează cadrul legal pentru finanțarea lucrărilor în condominiile cu minimum trei niveluri supraterane care nu au fost prevăzute cu ascensor în proiectul inițial.

Măsurile se adresează în principal persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și locatarilor cu mobilitate redusă, pentru care deplasarea între etajele imobilelor poate fi dificilă sau imposibilă.

Legea instituie un program național de interes public, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Programul urmărește creșterea accesibilității locuințelor construite înainte de anul 1990. Sunt vizate și unele imobile finalizate ulterior, dar ale căror lucrări au început înainte de sfârșitul anului 1989. Autoritățile vor putea finanța proiectarea și instalarea lifturilor în clădirile care nu au fost dotate cu astfel de echipamente încă din etapa de proiectare. În cazurile în care montarea unui ascensor clasic nu este posibilă, legea permite folosirea unor soluții tehnice alternative. Acestea vor avea rolul de a facilita accesul persoanelor care întâmpină dificultăți de deplasare.

Programul va putea primi bani de la bugetul de stat, din bugetele autorităților locale, din fonduri europene și din alte surse constituite legal. Actul normativ stabilește cadrul general de funcționare, iar normele de aplicare și mecanismele concrete de finanțare vor fi elaborate ulterior de autoritățile competente.

Instalațiile realizate prin program vor intra în proprietatea autorităților administrației publice locale. Asociațiile de proprietari vor primi dreptul de a le utiliza. Locatarii, prin asociațiile de proprietari, vor suporta însă cheltuielile legate de exploatarea echipamentelor, întreținerea acestora și efectuarea reviziilor tehnice periodice. Aceleași reguli se vor aplica atât lifturilor, cât și celorlalte soluții de accesibilizare instalate în imobilele eligibile.

Inițiatorii legii au susținut că programul răspunde unei probleme sociale importante, în condițiile în care milioane de persoane locuiesc în blocuri construite fără lift. Pentru mulți vârstnici, oameni cu dizabilități sau persoane cu mobilitate redusă, lipsa unui ascensor limitează accesul la propria locuință și capacitatea de a se deplasa în afara imobilului. Estimările prezentate în timpul procedurii parlamentare indică faptul că măsura ar putea avea efecte pentru peste 3,5 milioane de români care locuiesc în clădiri fără ascensor.

O parte importantă dintre potențialii beneficiari este reprezentată de persoane care au dificultăți de deplasare și care depind de ajutorul altor oameni pentru a urca sau coborî etajele.

Proiectul legislativ a fost înregistrat în Parlament la sfârșitul anului trecut și a parcurs procedura de adoptare în aproximativ șase luni.

Senatul a votat proiectul în luna martie, iar Camera Deputaților, în calitate de for decizional, l-a adoptat la sfârșitul lunii iunie.

După promulgarea de către președintele României, legea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ va intra în vigoare în conformitate cu termenele stabilite prin prevederile sale.