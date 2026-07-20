Nicușor Dan a promulgat o lege inițiată de AUR.

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea inițiată de mai mulți parlamentari AUR prin care anul 2026 primește o semnificație specială în relația dintre România și Statele Unite ale Americii. Actul normativ permite organizarea unor evenimente publice, culturale, academice și diplomatice.

Cu prilejul Anului Statelor Unite ale Americii în România, autoritățile administrației publice centrale și locale vor putea organiza sau sprijini material și logistic, în limita fondurilor aprobate, conferințe și dezbateri publice. Legea promulgată de Nicușor Dan permite și desfășurarea unor evenimente culturale, academice și educaționale dedicate istoriei și valorilor americane, precum și a unor acțiuni de diplomație publică și comunicare româno-americană.

În același timp, vor putea fi organizate și alte activități destinate promovării cooperării dintre cele două state și reafirmării angajamentului României față de libertatea de exprimare, democrație și valorile lumii libere.

Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor putea difuza materiale tematice realizate cu această ocazie. Proiectul inițiat de parlamentarii AUR a fost votat în plenul Camerei Deputaților la 30 iunie, cu 283 de voturi pentru, opt voturi împotrivă și patru abțineri.

Actul normativ urmărește îmbunătățirea accesului în condominiile cu cel puțin trei niveluri supraterane, inclusiv în imobilele aflate în zone construite protejate.

Autoritățile locale vor putea finanța din bugetele proprii, prin programe multianuale, proiectarea, construirea și instalarea unor lifturi în blocurile care nu au fost prevăzute cu acestea în proiectul inițial.

În locul lifturilor sau împreună cu acestea, vor putea fi montate scări mecanizate, platforme elevatoare ori rampe. Programul va fi pus în aplicare de unitățile și subdiviziunile administrativ-teritoriale, prin autoritățile locale, pentru realizarea investițiilor destinate asociațiilor de proprietari din blocurile eligibile.

Fondurile vor putea proveni din finanțări europene, transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, bugete locale, donații, sponsorizări sau alte surse constituite legal.

În primele 18 luni de aplicare, proiectele vor fi finanțate cu prioritate din fonduri europene. Sumele acordate de la bugetul de stat prin program vor fi nerambursabile și vor completa resursele disponibile la nivel local. Beneficiarii vor putea achita din bugetele proprii atât cheltuielile care nu sunt acoperite de stat, cât și alte costuri necesare pentru finalizarea investițiilor.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat după votul din Parlament că aproximativ 3,5 milioane de români locuiesc în 88.000 de blocuri fără lift. Proiectul ar urma să înceapă printr-o etapă-pilot care va cuprinde 100 de blocuri, câte două în fiecare județ. Potrivit acestuia, constructorii estimează că instalarea unui lift exterior va costa aproximativ 50.000 de euro pentru fiecare scară de bloc.