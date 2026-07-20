SUA pregătesc, la ONU, o declarație pentru libera exprimare

Administrația Trump va folosi viitoarea Adunare Generală a ONU pentru a promova o declarație globală privind libera exprimare, pe care parlamentarii europeni o consideră o critică a cenzurii impuse prin reglementările tehnologiei din blocul comunitar, potrivit Politico.

SUA au început să distribuie un proiect al declarației comune printre țări, în speranța că va fi semnată de șefii de guvern la un eveniment în marja reuniunii anuale a Națiunilor Unite din septembrie.

Documentul denunță „noile legi” și „cadrele de reglementare” care pun în pericol libertatea de exprimare la nivel global în „țările democratice din punct de vedere istoric”.

Casa Albă și Partidului Republican au atacat în repetate rânduri regulile impuse în mai multe jurisdicții din UE, despre care au arătat că acestea echivalează cu cenzura.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat, în februarie 2025, că cea mai mare amenințare la adresa Europei nu sunt dictaturi precum cele din Rusia sau China, ci propriile sale acțiuni împotriva libertății de exprimare.

Semnatarii declarației inițiate de SUA trebuie să se „angageze” să „recunoască faptul că pedepsirea discursurilor presupus false”, etichetate drept „dezinformare”, „informare falsă” sau „discurs instigator la ură”, pune în pericol „libertatea de exprimare”, cu excepția cazului în care conținutul respectiv incită direct la violență.

Într-o postare de joi pe X, subsecretarul de stat american pentru diplomație publică, Sarah Rogers, a declarat că a fost elaborat un proiect al unui document despre „libertatea de exprimare” în cadrul discuțiilor recente de la OCDE.

„Am redactat o declarație comună cu scopul de a promova transparența și de a genera consensul. Declarația este concepută ca o expresie a curtoaziei și a valorilor comune, precum și ca o sursă de îndrumare interpretativă pentru companiile americane de vorbire care respectă legile străine”, a scris ea.

Sarah Rogers a adăugat că declarația nu are scopul de a anula Legea privind serviciile digitale (DSA), legea emblematică a UE privind platformele online.

Doi oficiali UE au confirmat că proiectul este acum difuzat la Bruxelles înainte de evenimentul public de semnare la ONU în septembrie.

Susținătorii documentului arată că aceste legi au mers prea departe și sunt doar un pretext pentru sufocarea anumitor tipuri de discurs.

Europarlamentarul Sandro Gozi, un traseist politic de a trecut de la neofasciștii din MSI la socialiștii din Partidul Democrat, susține că administrația Trump ar promova un „Vest Sălbatic global”, în care platformele să nu fie reglementate.

Consiliul Uniunii Europene, unde se întâlnesc diplomați și experți guvernamentali din cele 27 de țări, a discutat rezoluțiile marți în cadrul unui punct de pe ordinea de zi intitulat „Protejarea și promovarea libertății de exprimare online”.

Țările UE ar putea încerca să negocieze textul astfel încât să nu creeze un precedent de critică internațională a legilor interne ce limitează libera exprimare, dar să și evite criticile dacă ar refuza să semneze un astfel de document contra cenzurii.

Documentul prevede că semnatarii trebuie să „se angajeze să evite impunerea de obligații furnizorilor de servicii care duc la eliminarea excesivă de conținut sau la protejarea libertății de exprimare prin presiune legală sau de reglementare”.

De asemenea, guvernele trebuie să fie de acord că nu vor solicita platformelor online să „modereze proactiv conținutul” care se încadrează în anumite categorii de exprimare.

Categoriile de exprimare protejată enumerate în proiectul de declarație includ discursul politic și discursul religios, dar și „discursul despre procesele electorale”, inclusiv preocupările „privind sistemele de numărare a voturilor”, „discurs științific, academic și intelectual, inclusiv opinii și teorii inovatoare privind sănătatea publică”, precum și „fapte susținute statistic, biologic sau empiric, chiar și în cazul în care aceste fapte sunt contestate de organisme oficiale sau sunt incomode din punct de vedere politic”.