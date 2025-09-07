Social Consorțiul G6 al medicilor se delimitează de conferința de la Brașov







Consorțiul G6 al Universităților de Medicină și Farmacie tradiționale a transmis un comunicat oficial prin care se delimitează ferm de opiniile pseudo-științifice și de dezinformarea propagate în cadrul conferinței desfășurate la Brașov.

Organizația, care reunește cele mai importante șase universități de profil din România, avertizează asupra pericolului social generat de astfel de evenimente, unde informații medicale nevalidate științific sunt prezentate publicului drept „fapte certe”.

Potrivit comunicatului, participarea unor medici și cadre universitare la manifestări promovate drept „științifice”, dar care nu respectă normele academice, constituie un derapaj grav și o încălcare a eticii universitare.

În poziția oficială, semnată de Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, președintele în exercițiu al Asociației G6-UMF, se subliniază că:

„Consorțiul G6 al Universităților de Medicină și Farmacie tradiționale se delimitează ferm de opiniile pseudo-științifice și dezinformarea propagate în rândul populației în cadrul unor manifestări fals denumite conferințe științifice, așa cum este cea desfășurată astăzi la Brașov. Participarea unor medici, cadre universitare, la astfel de manifestări contravine normelor deontologice și eticii universitare și este un derapaj grav de la principiile unei activități de educație medicală corectă, riguroasă, în sprijinul sănătății publice.”

Declarația arată clar poziția comună a universităților membre: informația medicală trebuie să fie bazată pe dovezi științifice, iar prezentarea unor teorii nevalidate în spațiul public pune în pericol educația medicală și sănătatea populației.

În cadrul comunicatului, Consorțiul G6 subliniază rolul major pe care vaccinarea îl are în prevenirea bolilor infecțioase.

„Prevenția bolilor infecțioase prin vaccinare a contribuit major la scăderea mortalității și morbidității și la creșterea speranței de viață sănătoasă. Dezinformarea, prezentarea distorsionată și interpretarea voit greșită a datelor medicale reprezintă un atac împotriva științei și educației și pun în pericol sănătatea publică — adică sănătatea tuturor membrilor comunității, de la copii la vârstnici.”

Astfel, G6 atrage atenția că răspândirea informațiilor false despre vaccinuri sau tratamente nevalidate poate conduce la scăderea încrederii în medicina bazată pe dovezi și poate afecta direct siguranța publică.

Un punct central al comunicatului este responsabilitatea universităților de medicină în furnizarea de informații corecte și educație medicală riguroasă.

Consorțiul G6 afirmă că universitățile membre trebuie să fie surse de încredere pentru:

studenți;

rezidenți;

medici practicieni;

populația generală.

„Fiecare dintre noi poate contribui la contracararea acestor fenomene prin informare reală, din surse medicale de încredere, iar Universitățile de Medicină și Farmacie au datoria să fie astfel de surse pentru studenți, rezidenți, medici și societate.”

Conferințele și manifestările care promovează pseudo-știința au un impact negativ asupra sănătății publice prin:

răspândirea de informații false despre vaccinare și tratamente;

scăderea încrederii în medicina bazată pe dovezi;

creșterea numărului de persoane care refuză intervenții medicale esențiale;

compromiterea eforturilor autorităților de a preveni epidemii și boli transmisibile.

Specialiștii atrag atenția că, într-un context global marcat de crize sanitare și pandemii recente, promovarea informațiilor validate științific este mai importantă ca oricând.

G6 face un apel ferm către cadrele medicale, mediul academic și populație să distingă între informația validată științific și opiniile nefundamentate promovate în spațiul public.

Universitățile de Medicină și Farmacie membre ale consorțiului își reafirmă angajamentul pentru:

susținerea cercetării medicale ;

formarea specialiștilor după standarde internaționale ;

educarea populației pe baza dovezilor ;

combaterea activă a dezinformării în domeniul sănătății.

Prin această poziție, G6 își asumă rolul de reper științific în peisajul educațional și sanitar din România.

Consorțiul G6 reunește cele mai importante șase universități de medicină și farmacie din România: