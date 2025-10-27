Gigi Becali și George Simion, împăcați în fața altarului. Conflict uitat la Catedrala Națională

Gigi Becali și George Simion au îngropat securea războiului în timpul slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Finanțatorul FCSB spune că s-a împăcat cu liderul AUR „în Casa Domnului”, după luni de conflict public.

Evenimentul religios de duminică, 26 octombrie, dedicat sfințirii picturii interioare a Catedralei Naționale din București, a fost marcat nu doar de momente solemne, ci și de o scenă surprinzătoare: împăcarea dintre Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, și George Simion (38 de ani), liderul AUR.

Cei doi, care au avut în ultimele luni o serie de dispute publice și declarații tăioase, s-au aflat în același lăcaș de cult, la doar zece metri distanță. Potrivit relatărilor făcute de Gigi Becali pentru Digi Sport, momentul slujbei care a precedat împărtășania l-a făcut pe acesta să renunțe la orgolii.

Becali a povestit că, după acest moment, s-a ridicat și s-a dus să dea mâna cu George Simion, considerând că împăcarea era un gest de credință.

Finanțatorul FCSB spune că a simțit un impuls interior puternic și că nu ar fi putut primi împărtășania dacă nu își liniștea conștiința.

„Eram la 10 metri de Simion, m-am dus și am dat mâna cu el. Am zis: ‘Doamne, cum mă voi împărtăși, dacă omul cu care sunt certat e la 10 metri? Ce scuză să am? Sunt mincinos? Nu respect porunca Ta?’ Și m-am împăcat cu cel cu care eram certat. Eu nu sunt certat cu nimeni.”

Becali a explicat că momentul i-a adus o pace sufletească neașteptată:

„Poate mă mai ciondănesc și cu voi, dar uit. Acum vorbim prietenește, pe urmă ne contrazicem în ceva… Păi, uităm prietenia? Nu trebuie uitate astea, dacă vrem să fim oameni. Dragostea nu te lasă să rămâi în dușmănie.”

Gigi Becali a explicat gestul prin prisma credinței sale ortodoxe. Potrivit învățăturii creștine, credinciosul nu poate primi Sfânta Împărtășanie dacă poartă ură sau resentimente.

„Așa scrie în Evanghelie: lasă darul tău la altar și du-te și împacă-te cu fratele tău. Eu asta am făcut. Nu pot să iau trupul și sângele Domnului dacă am ceva cu cineva. În fața lui Dumnezeu, trebuie să ai inima curată.”

Pentru Gigi Becali, care este cunoscut pentru declarațiile sale religioase, momentul de la Catedrală a avut valoarea unei revelații. „Dumnezeu mi-a dat gândul ăsta, și am ascultat. Așa se cade.”

Deși a fost un moment de smerenie, apariția lui Gigi Becali nu a trecut neobservată. Finanțatorul FCSB a venit îmbrăcat într-un costum elegant în dungi, sub un pardesiu negru, și a purtat la mână un ceas de aur Zegg & Cerlati, estimat la 60.000 de euro.

De asemenea, omul de afaceri nu s-a despărțit nici de ochelarii Balmain Triomphe bps.168, în valoare de aproximativ 800 de euro, un accesoriu de lux pe care îl poartă frecvent la aparițiile publice.

Înainte de începerea slujbei, martorii spun că Becali s-a așezat într-un colț al Catedralei, unde a citit în tăcere dintr-o carte de rugăciuni, pregătindu-se pentru momentul sfințirii.

La ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale au participat peste 10.000 de credincioși și aproximativ 2.500 de invitați oficiali, printre care Patriarhul Daniel, președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Catedrala Națională, cunoscută și ca Catedrala Mântuirii Neamului, este cel mai mare lăcaș ortodox din lume și a fost sfințită în etape, începând cu anul 2018. Evenimentul din 2025 a marcat finalizarea și binecuvântarea picturii interioare, realizată integral în tehnica frescă.

În acest context solemn, gestul lui Gigi Becali a fost interpretat de unii ca un semn de reconciliere și smerenie, în spiritul unității și al credinței.