Călin Georgescu: „Există forțe din Europa de Vest care vor să mă elimine”. Nu a prezentat dovezi

Călin Georgescu a declarat că ar exista forțe din Europa de Vest care ar urmări eliminarea sa fizică. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 nu a prezentat public și dovezi care să susțină afirmațiile sale.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a mai spus că aceste presupuse intenții ar avea legătură cu „situația complexă a sistemului internațional”. Totodată, el a spus că adversarii săi ar fi ajuns la un nivel de „disperare” care ar putea conduce la astfel de acțiuni.

În intervenția sa, Georgescu a continuat prin a transmite un mesaj legat de impactul ideilor pe care le promovează. „Poți elimina un corp, poți elimina o persoană, dar nu poți elimina o mișcare pentru libertate”, a spus acesta la Metropola TV.

Afirmațiile sale nu au fost însoțite de dovezi prezentate public. Nu au fost indicate surse, documente sau confirmări oficiale care să susțină existența unui astfel de plan.

Amintim că, pe 17 martie, Călin Georgescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1, unde era programat primul termen pe fond într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară. Ședința s-a încheiat rapid, după ce instanța a decis amânarea cauzei.

Judecătorii au stabilit un nou termen pentru data de 28 aprilie, la cererea avocatului său, care a solicitat timp suplimentar pentru a analiza motivarea unei hotărâri anterioare pronunțate de Tribunalul București.

Pe lângă acest dosar, Călin Georgescu mai este judecat într-un alt caz, în care este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat.

În acel dosar, procurorii urmează să stabilească dacă mențin trimiterea în judecată, în condițiile excluderii unor declarații dispuse de instanță, sau dacă decid reluarea anchetei.