Politica

Călin Georgescu: „Există forțe din Europa de Vest care vor să mă elimine”. Nu a prezentat dovezi

Călin Georgescu: „Există forțe din Europa de Vest care vor să mă elimine”. Nu a prezentat doveziCălin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Facebook
Călin Georgescu a declarat că ar exista forțe din Europa de Vest care ar urmări eliminarea sa fizică. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 nu a prezentat public și dovezi care să susțină afirmațiile sale.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a mai spus că aceste presupuse intenții ar avea legătură cu „situația complexă a sistemului internațional”. Totodată, el a spus că adversarii săi ar fi ajuns la un nivel de „disperare” care ar putea conduce la astfel de acțiuni.

Călin Georgescu invocă ideea unei presiuni asupra sa

În intervenția sa, Georgescu a continuat prin a transmite un mesaj legat de impactul ideilor pe care le promovează. „Poți elimina un corp, poți elimina o persoană, dar nu poți elimina o mișcare pentru libertate”, a spus acesta la Metropola TV.

Călin Georgescu

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursă foto: Facebook

Afirmațiile sale nu au fost însoțite de dovezi prezentate public. Nu au fost indicate surse, documente sau confirmări oficiale care să susțină existența unui astfel de plan.

Liderul politic român care își plimba nevasta goală în public. Nebunia și cruzimea lui Nicolae Mavrogheni
Liderul politic român care își plimba nevasta goală în public. Nebunia și cruzimea lui Nicolae Mavrogheni
Cu ce l-a amenințat Sorin Grindeanu pe Ilie Bolojan: Să știți că n-a fost simplu
Cu ce l-a amenințat Sorin Grindeanu pe Ilie Bolojan: Să știți că n-a fost simplu

Călin Georgescu, două dosare penale

Amintim că, pe 17 martie, Călin Georgescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1, unde era programat primul termen pe fond într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară. Ședința s-a încheiat rapid, după ce instanța a decis amânarea cauzei.

Judecătorii au stabilit un nou termen pentru data de 28 aprilie, la cererea avocatului său, care a solicitat timp suplimentar pentru a analiza motivarea unei hotărâri anterioare pronunțate de Tribunalul București.

Pe lângă acest dosar, Călin Georgescu mai este judecat într-un alt caz, în care este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat.

În acel dosar, procurorii urmează să stabilească dacă mențin trimiterea în judecată, în condițiile excluderii unor declarații dispuse de instanță, sau dacă decid reluarea anchetei.

Stiri calde

23:58 - Liderul politic român care își plimba nevasta goală în public. Nebunia și cruzimea lui Nicolae Mavrogheni
23:49 - Cu ce l-a amenințat Sorin Grindeanu pe Ilie Bolojan: Să știți că n-a fost simplu
23:41 - Guvernul analizează compensarea prețului carburanților din TVA-ul suplimentar colectat. Consilierul lui Ilie Bolojan:...
23:32 - Călin Georgescu: „Există forțe din Europa de Vest care vor să mă elimine”. Nu a prezentat dovezi
23:24 - Fostul antrenor al lui Real Madrid, John Toshack, suferă de demență: Nu își mai amintește conversații avute
23:17 - Alimentarea cu apă va fi sistată timp de 48 de ore în Prahova și Dâmbovița

Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură

