Călin Georgescu și finanțările obscure. Ce rol a avut Horațiu Potra în campania prezidențială

Procurorii susțin că între Călin Georgescu și Horațiu Potra a existat o „relație specială”, materializată prin sprijin financiar direct. Rechizitoriul arată că Potra i-ar fi pus la dispoziție lui Georgescu o limuzină de lux și i-ar fi remis bani în numerar pentru campania electorală, informează News.ro.

Procurorii afirmă că încă din faza incipientă, candidatura lui Călin Georgescu a fost construită pe o strategie alternativă, diferită de modelul clasic susținut de partide mari.

„Un plan timpuriu, bine structurat în jurul candidaturii inculpatului Georgescu Călin, această etapă incipientă fiind caracterizată prin demersuri discrete, orientate spre identificarea şi consolidarea sprijinului politic, social şi financiar necesar pentru susţinerea unui proiect electoral de amploare naţională. Întrucât condiţiile preliminare pentru o candidatură clasică nu puteau sau nu se dorea a fi îndeplinite în mod tradiţional, având în vedere absenţa susţinerii oficiale din partea unui partid politic major, s-a impus adoptarea unei strategii alternative de construire a unei infrastructuri electorale independente.”

Rechizitoriul arată că Potra a fost o piesă centrală în mobilizarea resurselor necesare campaniei lui Călin Georgescu. Procurorii descriu inclusiv contacte cu oameni de afaceri influenți.

„Astfel, încă din 27 aprilie 2022, inculpatul Georgescu Călin i-a solicitat inculpatului Potra Horaţiu să-l abordeze pe Frank Timiş, om de afaceri prosper care activează în domeniul exploatărilor miniere pe teritoriul Africii, în vederea susţinerii financiare a campaniei sale electorale cu 20-35 milioane USD. Cu titlu de compensaţie pentru sprijinul acordat, inculpatul Potra Horaţiu i-a garantat că, în ipoteza în care planul va fi unul de succes, inculpatul Georgescu Călin „va deschide toate minele din România, şi în special cele de aur. Zice că are deja sprijinul la americanii care i-au făcut campanie la Trump şi de la cei care au negociat ieşirea UK din EU”, după câştigarea alegerilor.”

Potrivit documentului oficial, relația dintre cei doi s-a materializat inclusiv prin beneficii directe pentru Călin Georgescu.

„Relaţia specială dintre Potra Horaţiu şi Georgescu Călin, precum şi ascendentul avut de acesta din urmă asupra primului, este evidenţiată nu doar de ralierea strictă la liniile de acţiune trasate de candidatul la alegerile prezidenţiale, după cum se va arăta în continuare, ci şi de sprijinul financiar acordat inculpatului Georgescu Călin de către inculpatul Potra Horaţiu, prin furnizarea cu titlu gratuit, spre utilizare, a unei limuzine Mercedes GLE Coupe, închiriată începând cu luna iunie 2024 şi, cel mai probabil, până în ianuarie 2025, prin intermediul SC Stephy Catering Consult SRL, societate controlată de un apropiat al lui Potra Horațiu, Panţa Dan Cristian, de asemenea participant la evenimentele din 07 decembrie 2024 ce constituie nucleul acuzaţiei.”

Chiria lunară a acestei mașini de lux era de aproximativ 16.900 de lei și a fost achitată de Potra în numerar.

Procurorii mai notează că banii nu s-au limitat la plata mașinii.

„De asemenea, probele indică remiterea repetată de sume de bani în numerar către Georgescu Călin, fie direct, fie prin intermediul unor apropiaţi ai lui Potra Horaţiu, în locaţii din Bucureşti şi Ilfov.”

Conversațiile interceptate în aplicațiile de mesagerie confirmă caracterul sistematic al acestor tranzacții, atât în perioada campaniei, cât și anterior.

Anchetatorii descriu detaliat profilul lui Horațiu Potra, precizând că era deja cunoscut pentru implicarea sa în controverse și pentru conexiunile politice din zona naționalist-conservatoare.

„Potrivit datelor iniţiale obţinute în cauză (confirmate ulterior de aspectele relevate de materialul probator administrat), inculpatul Potra Horaţiu a fost implicat în diverse controverse, ceea ce îi conferea un profil problematic din perspectiva respectării normelor legale. De asemenea, ca fost membru al unui partid politic cu trăsături şi poziţionări care pot fi asociate cu zona naţionalist-conservatoare, respectiv cu o ideologie frecvent apropiată de extrema dreaptă, profilul inculpatului Potra Horaţiu avea să corespundă ideologiei şi demersurilor electorale în care a fost implicat.”