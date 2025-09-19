Fragmente de rachetă au fost găsite în Polonia. Poliţia militară face verificări

La aproape zece zile după ce Polonia, cu sprijinul avioanelor NATO, a doborât drone rusești intrate în spațiul său aerian, poliția militară poloneză a anunțat descoperirea unor fragmente de rachetă folosită în operațiune, relatează Reuters.

Autoritățile au transmis că fragmentele au fost descoperite în regiunea estică Lublin, iar poliția militară locală urmează să realizeze expertize criminalistice asupra obiectului, fără a oferi însă detalii suplimentare.

În data de 10 septembrie, Polonia anunțase că spațiul său aerian fusese încălcat de cel puțin 19 drone rusești, în noaptea de marți spre miercuri. A fost prima dată, de la începutul războiului ruso-ucrainean, când Varșovia a decis să intervină militar pe propriul teritoriu aerian.

Armata poloneză a raportat că una dintre drone a pătruns aproximativ 250 de kilometri în interiorul țării înainte de a se prăbuși pe un câmp din apropierea localității Mniszków, în voievodatul Łódzkie. O altă dronă a fost descoperită la Czosnówka, la circa 50 de kilometri de frontiera cu Belarus, unde procurorii locali au confirmat identificarea unui „obiect purtând inscripții chirilice”.

Ministerul rus al Apărării a reacționat ulterior, declarând că „nu a existat nicio intenție de a ataca ținte pe teritoriul polonez” și evitând să confirme dacă dronele rusești au intrat efectiv în spațiul aerian al Poloniei.

La două zile după incidentul produs în Polonia, secretarul general al NATO, Mark Rutte, împreună cu comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, au anunțat declanșarea operațiunii „Eastern Sentry” (Santinela Estică). Aceasta prevede trimiterea pe flancul estic a unor trupe suplimentare din Franța, Germania, Marea Britanie și Danemarca, menite să ofere un răspuns rapid în cazul unor noi încălcări ale spațiului aerian de către Rusia.

De asemenea, sâmbătă, România a ridicat în aer avioane de luptă pentru supravegherea frontierei cu Ucraina, după atacuri rusești asupra infrastructurii de pe Dunăre. Ministerul Apărării de la București a confirmat că o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc.