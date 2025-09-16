Dronele care au survolat România și Polonia ar putea fi parte din exercițiul militar Zapad

Exercițiul militar Zapad-2025 se încheie astăzi, după o săptămână de teste intense desfășurate de armata rusă și trupele din Belarus. Manevrele au coincis cu două incidente majore în relația Rusia-NATO: doborârea unor drone rusești în Polonia și interceptarea unei drone Gheran în România. Evenimentul atrage atenția NATO și pune în discuție trei posibile scenarii de acțiune pentru Vladimir Putin.

Exercițiul Zapad-2025 a implicat aproximativ 34.000 de militari ruși și belaruși și a inclus simulări de invazie, desfășurarea de unități mobile și testarea rachetelor hipersonice „Zirkon”.

Potrivit Kremlinului, aceste exerciții nu sunt îndreptate împotriva vreunei țări, însă experții militari occidentali atrag atenția că precedentul „Zapad-2021” a fost folosit ca rampă de lansare a invaziei armatei ruse în Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Zapad urmărește consolidarea pregătirii militare și coordonarea cu trupele din Belarus, dar simulările includ și misiuni de ocupare a coridorului Suwalki, strategic pentru controlul accesului între Belarus și Kaliningrad.

În timpul exercițiului, forțele aeriene române și poloneze au interceptat mai multe drone rusești care au intrat în spațiul lor aerian. Datele MApN arată că, din februarie 2022, au fost 52 de atacuri cu drone rusești în apropierea granițelor României, dintre care 10 au pătruns în spațiul aerian românesc, iar fragmente din acestea au căzut în zona Deltei Dunării.

„Rusia ne-a provocat și o să continue să ne provoace și să ne testeze reacția”, a afirmat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce o dronă rusească Gheran a pătruns și a survolat aproape o oră spațiul aerian românesc.

Potrivit publicației Bild, Vladimir Putin dispune de trei scenarii pentru trupele implicate în exercițiul Zapad-2025. Primul scenariu prevede menținerea permanentă a unităților în Belarus, ca o presiune constantă asupra NATO.

Al doilea scenariu vizează o posibilă nouă ofensivă în Ucraina, reluând acțiunile militare din 2022. În al treilea scenariu, trupele rusești ar putea lansa atacuri surpriză asupra altor state, inclusiv țările baltice, folosind coridorul Suwalki pentru a izola teritorial aceste state de Polonia și de structurile NATO.