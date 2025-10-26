Imaginii cu liderii prezenți la Catedrala Neamului. Bolojan și Nicușor Dan au stat separat, lângă partenerele lor

Catedrala Națională, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. Ceremonia a marcat încheierea unei etape istorice: finalizarea picturii mozaicate și a lucrărilor majore la interior, după mai bine de 15 ani de construcție.

Evenimentul a fost descris de Biserica Ortodoxă Română ca un act al „desăvârșirii spirituale” a edificiului-simbol al credinței românești.

Mii de credincioși s-au adunat încă de dimineață în jurul lăcașului monumental din centrul Capitalei, pentru a asista la momentul sfințirii. Printre invitații de seamă s-au aflat numeroși oficiali, membri ai clerului și reprezentanți ai Casei Regale a României.

Printre personalitățile prezente s-au numărat președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan, veniți împreună cu familiile lor. Șeful statului a sosit într-o ținută sobră, în ton cu solemnitatea momentului: costum negru și cămașă albă, alături de soția sa, care a optat pentru o rochie elegantă neagră și un accesoriu discret pe cap. Cei doi copii ai cuplului prezidențial au fost de asemenea prezenți.

Alături de oficialii români, a fost prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, primită cu respect de clerici și de reprezentanții Patriarhiei Române. Aceasta a purtat un palton burgundi elegant, completat de o bluză verde, o combinație care i-a conferit un aer distins. Maia Sandu a fost condusă spre intrarea principală a Catedralei, unde s-a închinat înainte de a intra la slujbă.

Alteța Sa Regală Principesa Margareta și Principele Radu au onorat la rândul lor invitația Patriarhiei. Principesa a ales o ținută rafinată, cu un palton negru cambrat, accesorizat cu o broșă argintie, pălărie rotunjită și o poșetă mică.

Bijuteriile, fine și discrete – cercei cu perlă și un colier simplu – au completat eleganța unei apariții regale. Principele Radu a purtat un palton negru clasic, alături de o cravată în dungi, păstrând tonul sobru al ceremoniei.

Printre invitații de marcă s-a aflat și Gigi Becali, cunoscut pentru credința sa și sprijinul oferit Bisericii Ortodoxe. Latifundiarul din Pipera a sosit într-un palton negru lung, pantaloni cu dungi alb-negru și pantofi eleganți. A completat ținuta cu o pereche de ochelari de soare, iar la intrare s-a închinat cu evlavie, sub privirile jurnaliștilor și ale credincioșilor.

Ceremonia de sfințire a fost însoțită de imnuri bisericești, rugăciuni și momente de reculegere. Patriarhul Daniel a subliniat în mesajul său importanța spirituală a momentului: „Această Catedrală nu este doar o clădire, ci un simbol al credinței, unității și speranței poporului român.”

Finalizarea Catedralei Naționale marchează încheierea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte bisericești din Europa de Est. Cu mozaicuri impresionante, cupole monumentale și o arhitectură care îmbină tradiția bizantină cu modernitatea, edificiul devine de astăzi centrul spiritual al României ortodoxe.

Evenimentul s-a încheiat cu binecuvântarea credincioșilor și cu sunetul clopotelor care au răsunat peste Capitală, într-o zi care va rămâne în istoria recentă a României ca ziua desăvârșirii Catedralei Naționale.