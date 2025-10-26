Imaginii cu liderii prezenți la Catedrala Neamului. Bolojan și Nicușor Dan au stat separat, lângă partenerele lor
- Emma Cristescu
- 26 octombrie 2025, 12:27
Catedrala Națională, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. Ceremonia a marcat încheierea unei etape istorice: finalizarea picturii mozaicate și a lucrărilor majore la interior, după mai bine de 15 ani de construcție.
Nicușor Dan și Bolojanm la Catedrala Națională
Evenimentul a fost descris de Biserica Ortodoxă Română ca un act al „desăvârșirii spirituale” a edificiului-simbol al credinței românești.
Mii de credincioși s-au adunat încă de dimineață în jurul lăcașului monumental din centrul Capitalei, pentru a asista la momentul sfințirii. Printre invitații de seamă s-au aflat numeroși oficiali, membri ai clerului și reprezentanți ai Casei Regale a României.
Printre personalitățile prezente s-au numărat președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan, veniți împreună cu familiile lor. Șeful statului a sosit într-o ținută sobră, în ton cu solemnitatea momentului: costum negru și cămașă albă, alături de soția sa, care a optat pentru o rochie elegantă neagră și un accesoriu discret pe cap. Cei doi copii ai cuplului prezidențial au fost de asemenea prezenți.
Maia Sandu, Principesa Margareta și Principele Radu
Alături de oficialii români, a fost prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, primită cu respect de clerici și de reprezentanții Patriarhiei Române. Aceasta a purtat un palton burgundi elegant, completat de o bluză verde, o combinație care i-a conferit un aer distins. Maia Sandu a fost condusă spre intrarea principală a Catedralei, unde s-a închinat înainte de a intra la slujbă.
Alteța Sa Regală Principesa Margareta și Principele Radu au onorat la rândul lor invitația Patriarhiei. Principesa a ales o ținută rafinată, cu un palton negru cambrat, accesorizat cu o broșă argintie, pălărie rotunjită și o poșetă mică.
Bijuteriile, fine și discrete – cercei cu perlă și un colier simplu – au completat eleganța unei apariții regale. Principele Radu a purtat un palton negru clasic, alături de o cravată în dungi, păstrând tonul sobru al ceremoniei.
Gigi Becali, printre primii invitați
Printre invitații de marcă s-a aflat și Gigi Becali, cunoscut pentru credința sa și sprijinul oferit Bisericii Ortodoxe. Latifundiarul din Pipera a sosit într-un palton negru lung, pantaloni cu dungi alb-negru și pantofi eleganți. A completat ținuta cu o pereche de ochelari de soare, iar la intrare s-a închinat cu evlavie, sub privirile jurnaliștilor și ale credincioșilor.
Ceremonia de sfințire a fost însoțită de imnuri bisericești, rugăciuni și momente de reculegere. Patriarhul Daniel a subliniat în mesajul său importanța spirituală a momentului: „Această Catedrală nu este doar o clădire, ci un simbol al credinței, unității și speranței poporului român.”
Finalizarea Catedralei Naționale marchează încheierea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte bisericești din Europa de Est. Cu mozaicuri impresionante, cupole monumentale și o arhitectură care îmbină tradiția bizantină cu modernitatea, edificiul devine de astăzi centrul spiritual al României ortodoxe.
Evenimentul s-a încheiat cu binecuvântarea credincioșilor și cu sunetul clopotelor care au răsunat peste Capitală, într-o zi care va rămâne în istoria recentă a României ca ziua desăvârșirii Catedralei Naționale.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.