Politica

Imaginii cu liderii prezenți la Catedrala Neamului. Bolojan și Nicușor Dan au stat separat, lângă partenerele lor

Comentează știrea
Imaginii cu liderii prezenți la Catedrala Neamului. Bolojan și Nicușor Dan au stat separat, lângă partenerele lorSfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Din cuprinsul articolului

Catedrala Națională, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. Ceremonia a marcat încheierea unei etape istorice: finalizarea picturii mozaicate și a lucrărilor majore la interior, după mai bine de 15 ani de construcție.

Nicușor Dan și Bolojanm la Catedrala Națională

Evenimentul a fost descris de Biserica Ortodoxă Română ca un act al „desăvârșirii spirituale” a edificiului-simbol al credinței românești.

Mii de credincioși s-au adunat încă de dimineață în jurul lăcașului monumental din centrul Capitalei, pentru a asista la momentul sfințirii. Printre invitații de seamă s-au aflat numeroși oficiali, membri ai clerului și reprezentanți ai Casei Regale a României.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Printre personalitățile prezente s-au numărat președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan, veniți împreună cu familiile lor. Șeful statului a sosit într-o ținută sobră, în ton cu solemnitatea momentului: costum negru și cămașă albă, alături de soția sa, care a optat pentru o rochie elegantă neagră și un accesoriu discret pe cap. Cei doi copii ai cuplului prezidențial au fost de asemenea prezenți.

Aditivii alimentari prezenți în mezelurile vândute în România. Studiu
Aditivii alimentari prezenți în mezelurile vândute în România. Studiu
Slujba de la Catedrala Națională s-a încheiat. Invitații se pot închina la Altar. Oamenii de rând vor avea acces după ora 20.00. Live Text
Slujba de la Catedrala Națională s-a încheiat. Invitații se pot închina la Altar. Oamenii de rând vor avea acces după ora 20.00. Live Text
Nicușor Dan și familia

Nicușor Dan și familia. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Maia Sandu, Principesa Margareta și Principele Radu

Alături de oficialii români, a fost prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, primită cu respect de clerici și de reprezentanții Patriarhiei Române. Aceasta a purtat un palton burgundi elegant, completat de o bluză verde, o combinație care i-a conferit un aer distins. Maia Sandu a fost condusă spre intrarea principală a Catedralei, unde s-a închinat înainte de a intra la slujbă.

Alteța Sa Regală Principesa Margareta și Principele Radu au onorat la rândul lor invitația Patriarhiei. Principesa a ales o ținută rafinată, cu un palton negru cambrat, accesorizat cu o broșă argintie, pălărie rotunjită și o poșetă mică.

Maia Sandu

Maia Sandu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Bijuteriile, fine și discrete – cercei cu perlă și un colier simplu – au completat eleganța unei apariții regale. Principele Radu a purtat un palton negru clasic, alături de o cravată în dungi, păstrând tonul sobru al ceremoniei.

Gigi Becali, printre primii invitați

Printre invitații de marcă s-a aflat și Gigi Becali, cunoscut pentru credința sa și sprijinul oferit Bisericii Ortodoxe. Latifundiarul din Pipera a sosit într-un palton negru lung, pantaloni cu dungi alb-negru și pantofi eleganți. A completat ținuta cu o pereche de ochelari de soare, iar la intrare s-a închinat cu evlavie, sub privirile jurnaliștilor și ale credincioșilor.

Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului.

Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ceremonia de sfințire a fost însoțită de imnuri bisericești, rugăciuni și momente de reculegere. Patriarhul Daniel a subliniat în mesajul său importanța spirituală a momentului: „Această Catedrală nu este doar o clădire, ci un simbol al credinței, unității și speranței poporului român.”

Finalizarea Catedralei Naționale marchează încheierea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte bisericești din Europa de Est. Cu mozaicuri impresionante, cupole monumentale și o arhitectură care îmbină tradiția bizantină cu modernitatea, edificiul devine de astăzi centrul spiritual al României ortodoxe.

Evenimentul s-a încheiat cu binecuvântarea credincioșilor și cu sunetul clopotelor care au răsunat peste Capitală, într-o zi care va rămâne în istoria recentă a României ca ziua desăvârșirii Catedralei Naționale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:47 - Revine regina thrillerului: Kathryn Bigelow colaborează cu Netflix pentru un film de neratat
12:38 - Aditivii alimentari prezenți în mezelurile vândute în România. Studiu
12:27 - Imaginii cu liderii prezenți la Catedrala Neamului. Bolojan și Nicușor Dan au stat separat, lângă partenerele lor
12:19 - Istoria Oscarului. Cine a fost primul actor premiat
12:14 - Slujba de la Catedrala Națională s-a încheiat. Invitații se pot închina la Altar. Oamenii de rând vor avea acces după...
12:10 - Consumul de alcool crește în rândul femeilor tinere, depășindu-i pe bărbați. Studiu

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale