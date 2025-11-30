Patriarhul Daniel: Sfântul Andrei ocrotește poporul român și Biserica Ortodoxă

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat duminică Sfânta Liturghie arhierească cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, la Catedrala Națională din București. Patriarhul a transmis că Sfântul Apostol Andrei iubește poporul român, sprijină Biserica Ortodoxă și ajută românii de pretutindeni să păstreze credința apostolică primită de la el.

Slujba a fost săvârșită de Episcopii vicari-patriarhali PS Varlaam Ploieșteanul și PS Paisie Sinaitul, precum și de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, însoțiți de un sobor de preoți și diaconi.

Patriarhul Daniel a amintit pelerinajele importante ale moaștelor Sfântului Andrei: aducerea Capului Sfântului la Iași în 13 octombrie 1996, la București în 2011 cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, la Sibiu pe 29 octombrie și la Alba Iulia pe 30 octombrie: „Noua Catedrală din București, numită Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională, are ca prim hram Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor – iar al doilea hram Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, pentru că acest sfânt apostol este cel mai apropiat de credința poporului român”.

El a povestit că sfințirea locului pentru Catedrala Patriarhală a avut loc pe 29 noiembrie 2007, în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, iar când Capul Sfântului Andrei a fost adus la București în 2011, acesta a înconjurat fundația noii catedrale, ca semn de binecuvântare a începerii lucrărilor.

În Anul Centenar al României Mari, la sfințirea altarului Catedralei Naționale în 2018, mâna dreaptă a Sfântului Andrei a fost adusă de Mitropolitul Hrisostom de Patras, contribuind simbolic la ridicarea și sfințirea Altarului. Patriarhul a concluzionat: „Capul Sfântului Apostol Andrei a gândit, a inspirat catedrala, iar mâna lui ne-a ajutat să o ridicăm și să sfințim Altarul acesteia.”

În 27 noiembrie 2024, PS Siluan, Episcop ortodox român al Italiei, a adus peroneul drept al Sfântului Apostol Andrei, iar în 28 ianuarie 2025, o delegație a Patriarhiei Române, condusă de același PS Siluan, a primit de la Arhiepiscopia catolică Orazio Soricelli de Amalfi – Cava de'Tirreni rotula dreptă a Sfântului Apostol Andrei. „Aceste fragmente arată că Sfântul Apostol Andrei dorește să rămână la noi, să ne ajute prin rugăciune să păstrăm credința apostolică și să trăim în lumina Evangheliei lui Hristos, propovăduită strămoșilor noștri geto-daco-romani”, a spus Patriarhul.

Fragmentele din moaște sunt așezate acum într-o raclă special realizată la Atelierele Patriarhiei Române, expuse în baldachinul din pridvorul deschis al Catedralei Naționale, unde este pictată în mozaic icoana Sfântului Andrei. Racla va rămâne acolo până la ora 19:00, când moaștele vor fi readuse în Catedrala Națională.

La finalul slujbei, Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de binecuvântare pentru toți cei care poartă numele Andrei, Andreea sau derivate: „Rugăm pe Domnul Iisus Hristos și pe Sfântul Apostol Andrei să le dăruiască ani mulți cu sănătate și fericire, pace și bucurie, precum și mult ajutor în toată fapta bună.”

Fratele Sfântului Petru, Sfântul Andrei a propovăduit învățătura lui Iisus Hristos în Bitinia, Bizanț, Tracia, Macedonia, în regiunile învecinate Mării Negre, până la Dunăre și Crimeea. El a suferit martiriul la Patras, lângă Corint, fiind răstignit cu capul în jos pe o cruce în formă de X, care ulterior a fost denumită „Crucea Sfântului Andrei”.

Ziua de 30 noiembrie a fost declarată sărbătoare bisericească națională prin Hotărârea Sfântului Sinod din 14 noiembrie 2001 și este recunoscută legal ca zi liberă prin Legea nr. 147/2012, promulgată prin decret prezidențial.