„Viața Sfântului Andrei, o pildă vie pentru orice om de bună credință”. Mesajul Arhimandritului Clement Haralam de la Catedrala Patriarhală

Viața și sacrificiul Sfântului Apostol Andrei rămân un reper moral absolut pentru creștinii de astăzi, a subliniat sâmbătă seara Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București. În cadrul Slujbei Privegherii dedicate Ocrotitorului României, clericul a vorbit despre simplitatea și forța credinței „Celui dintâi chemat”.

Părintele Arhimandrit a pus accent pe modul necondiționat în care Andrei a răspuns chemării divine, renunțând la tot pentru a-L urma pe Iisus. Potrivit acestuia, lecția fundamentală pe care o primim de la Sfântul Andrei este aceea a devotamentului total, lipsit de interese materiale.

„Din viața Sfântului Andrei înțelegem cât de simplă și, în același timp, cât de puternică este chemarea lui Hristos. Sfântul Andrei urmează pe Hristos fără condiții și fără întârziere, fără calcule și fără dorința de câștig, ci pentru că a simțit în chemarea lui Iisus însuși Cuvântul Vieții”, a explicat Arhimandritul Clement.

În predica sa, Marele Eclesiarh a evocat parcursul spiritual al Apostolului, care a fost martor direct al minunilor, al Pătimirilor, dar și al Învierii Mântuitorului, „adăpându-se din izvorul nesecat al dumnezeieștii învățături”.

Această lumină a credinței a fost adusă ulterior și pe pământ românesc. Arhimandritul a reamintit credincioșilor de misiunea istorică desfășurată în Scythia Minor (Dobrogea de astăzi), unde Sfântul Andrei a propovăduit Evanghelia și i-a adus pe mulți la cunoașterea lui Hristos.

Un moment emoționant al cuvântării a fost evocarea martiriului. Smerenia Apostolului a fost atât de profundă încât, în momentul condamnării, a cerut să fie răstignit pe o cruce diferită de cea a lui Hristos – celebra cruce în formă de X, cu capul în jos.

„Cine dintre noi ar putea uita vreodată mucenicia Sfântului Andrei? Dar crucea Sfântului Andrei, care a fost numai a lui?”, a întrebat retoric părintele, citat de Basilica.

În încheiere, Arhimandritul Clement a transmis că, prin tot ceea ce a făcut, Ocrotitorul României rămâne o „pildă pentru orice om de bună credință”, învățându-ne, peste veacuri, „ce înseamnă a crede cu adevărat într-un adevăr”.