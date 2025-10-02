Dan Andronic: Nicușoare, pune, tată, mâna și învață! Te comporți ca un hamster

Analistul politic și jurnalistul Dan Andronic a criticat dur, pe pagina personală de TikTok, erorile de protocol ale președintelui Nicușor Dan, după episodul în care acesta nu a știut să salute garda de onoare.

Într-un comentariu detaliat, Dan Andronic l-a comparat pe actualul șef al statului cu Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

Recent, în cadrul unei ceremonii oficiale la Timișoara, președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins ezitând și manifestând o atitudine confuză în momentul salutului gărzii de onoare. Imaginile au circulat rapid în spațiul public și au stârnit numeroase comentarii, atât din partea cetățenilor, cât și a analiștilor politici.

În protocolul prezidențial, momentele în care șeful statului interacționează cu simbolurile naționale – drapelul, garda de onoare, imnul – sunt considerate esențiale. Ele transmit un mesaj de respect și stabilitate instituțională. În acest caz, lipsa gesturilor conforme cu regulile consacrate a atras imediat atenția și a deschis un nou val de critici la adresa președintelui.

Pe acest fundal, jurnalistul și analistul politic Dan Andronic a publicat un comentariu detaliat în care a analizat comportamentul lui Nicușor Dan, punându-l în contrast cu modul în care alți foști președinți ai României au gestionat situațiile de protocol.

În debutul analizei sale, Dan Andronic a explicat de ce a ales să comenteze episodul:

„Mai mulți dintre voi m-au îndemnat să îl comentez și pe Nicușor Dan, că de ce spun numai de Călin Georgescu. Pentru că, dacă vreți, motivul este simplu. Călin Georgescu este omul care îi interesează pe cei mai mulți dintre dumneavoastră. Dar hai să vorbim și despre Nicușor Dan și gafele lui de protocol. Sunt halucinante! Eu nu știu ce se întâmplă acolo, nu îmi dau seama.”

Andronic a subliniat că, din perspectiva sa, aceste gafe nu pot fi explicate prin lipsă de experiență, pentru că există instituții specializate care se ocupă de instruirea președintelui.

„Am lucrat cu un președinte al României, cu Traian Băsescu, și am văzut ce înseamnă protocolul. Iar Traian Băsescu nu era un personaj care să se încurce prea mult în regulile de protocol. Dar știa exact cum să se comporte în situații de tipul acesta. Poate că avea și mai multă experiență decât Nicușor Dan atunci când a ajuns președintele României. Dar chiar și așa, există un serviciu de protocol și diplomație care ar trebui să stea să îl învețe pe Nicușor Dan exact ce să facă. Singura explicație e nu că nu își fac treaba oamenii aceia, ci pur și simplu că el nu vrea, că pur și simplu ignoră. Și nu poți obliga un președinte să fie altfel decât cum vrea el.”

Analistul a făcut apoi o paralelă între modul în care au tratat protocolul foștii șefi ai statului.

„Acum, vi l-am dat exemplu pe Traian Băsescu, dar uitați-vă și la Klaus Iohannis care era chiar obsedat de protocol. Țineți minte celebra scenă cu paltonul, că nu a venit nimeni să i-l ia înainte să se urce în mașină. Acolo aveam un alt tip de comportament, în care protocolul era întodeauna excesiv. Despre Klaus Iohannis se spunea că dacă îți dădea întâlnire, de pe vremea când era primar, la 9:55, chiar dacă nu avea nimic de făcut și tu ajungeai mai devreme stătea în birou până la 9:55, când ieșea și te invita. Deci era foarte strict.”

În opinia lui Andronic, Nicușor Dan se situează la polul opus, adoptând un comportament lipsit de coerență și de respect pentru normele protocolare.

„Nicușor Dan este genul care se comportă ca un copil într-un magazin cu jucării. Aleargă de la una la alta, nu știe ce să facă, nu știe ce să facă cu mâinile, nu știe să salute garda de onoare. Astea-s lucruri pe care le înveți, că nu te naști cu ele. Problema e să vrei să le înveți. Iar el pare că nu vrea să le învețe, pare că nu-l interesează să le învețe, pentru că nu este ironizat de ieri, de azi.”

Un punct central al criticii formulate de Dan Andronic este că, în astfel de situații, nu este vorba despre individul Nicușor Dan, ci despre imaginea instituției prezidențiale.

„Ce nu înțelege el e că aici nu este vorba despre Nicușor Dan, ci este vorba despre președintele României. Nu este vorba despre capacitatea lui de a se comporta în situații oficiale, ci de modul în care reprezinți România în situații oficiale. Astea sunt lucruri pe care ești obligat să le faci în calitate de președinte al României, nu e opțional, nu e dacă îți place sau nu îți place. Că dacă nu îți place, stai acasă. Dacă nu îți place, nu candidezi. Dar nu poți reprezenta România și să te comporți ca un hamster într-o cutie de carton, care caută o gaură să iasă. Nu merge! Aici are toată lumea dreptate în momentul în care îl critică.”

Andronic a făcut și o distincție între modul în care Nicușor Dan se exprimă și felul în care se comportă în public.

„Din punct de vedere al discursului nu am lucruri despre care să spun că mi-au sărit în ochi. Este un om care vorbește corect limba română, spre deosebire de Călin Georgescu. Este un om care înțelege nuanțele și care învață în permanență. Dar aici vorbim pur și simplu despre comportamentul său, nu despre discurs. Și discursul poate fi criticat, bine-nțeles. Dar eu v-am spus că nu mi-a sărit nimic în ochi care să mă facă să spun că a greșit flagrant.”

Analistul a concluzionat printr-un apel direct la președinte: