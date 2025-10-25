Social

Monahi de la Muntele Athos, alături de ierarhi români la sfințirea picturii Catedralei Naționale

Monahi de la Muntele Athos, alături de ierarhi români la sfințirea picturii Catedralei Naționale
Slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale din București, programată pentru duminică, 26 octombrie 2025, va aduna mii de credincioși și numeroși slujitori invitați din țară și străinătate.

Prezența monahilor de la Sfântul Munte Athos

Printre invitați se numără mai mulți părinți athoniți, ucenici direcți ai sfinților români aghioriți recent canonizați de Patriarhia Ecumenică. La eveniment vor sluji Starețul Atanasie Floroiu, conducătorul Schitului Românesc Prodromu, și Starețul Antipa Skandalakis de la Chilia „Sfânta Ana” – Kareia, ucenic al Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu. Cei doi vor participa atât la Sfânta Liturghie, cât și la slujba de sfințire a picturii, potrivit stiripesurse.ro.

Din obștea Schitului Prodromu vor mai fi prezenți ieromonahul Matei Andriucă, iar din Chilia „Sfânta Ana” – Kareia, ieroschimonahul Teodosie Hatzinikolaou. De la Chilia „Sfântul Gheorghe” – Colciu vor participa ieroschimonahul Dionisie Alb, stareț, și ieroschimonahul Dionisie Florea, iar de la Chilia „Sfântul Ipatie” vor fi prezenți ieroschimonahul Ignatie Bozianu, stareț, și ieroschimonahul Siluan Gînju.

Legături spirituale cu sfinții români aghioriți

Starețul Dionisie Alb și Starețul Ignatie Bozianu sunt ucenici direcți ai Sfântului Dionisie Vatopedinul, făcând parte din generația de monahi care a păstrat vie tradiția duhovnicească românească în Athos.

Părinții athoniți au fost invitați personal de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la sfințirea picturii și la hramul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ca semn de recunoștință pentru contribuția lor la păstrarea spiritualității românești în Grădina Maicii Domnului.

Aceștia au fost martori ai viețuirii celor doi sfinți români aghioriți canonizați recent de Patriarhia de Constantinopol: Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Sfântul Cuvios Petroniu Tănase de la Prodromu, figuri care au influențat profund viața monahală athonită în secolul XX.

Alți sfinți români incluși în sinaxar

La propunerea Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, Patriarhia Ecumenică a inclus în sinaxar și doi sfinți români din secolul XIX: Sfântul Cuvios Nifon Prodromitul, întemeietorul Schitului Românesc Prodromu, și Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul, supranumit „Privighetoarea Sfântului Munte”.

22:38 - Monahi de la Muntele Athos, alături de ierarhi români la sfințirea picturii Catedralei Naționale
Proiecte speciale