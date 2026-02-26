EVZ Special Special

Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu icoana!

Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu icoana!
În cadrul podcastului “Contrapunct”, Dan Andronic a povestit dialogul pe care l-a avut cu un călugăr, român la origine, de la Muntele Athos. Jurnalistul a dezvăluit, totodată, și lucrul pe care l-a învățat în materie de credință.

În Postul Paștelui, Dan Andronic și-a amintit de o discuție pe care a avut-o cu un călugăr de la Muntele Athos.

Un călugăr român, unul dintre cei mai buni pictori de icoane de pe Muntele Athos

Jurnalistul a avut privilegiul să aibă un dialog cu un călugăr, unul dintre cei mai buni și talentați pictori de icoane de pe Sfântul Munte. Nu a ratat ocazia să le dezvăluie și urmăritorilor podcastului “Contrapunct” întâmplarea prin care a trecut.

Eu am învățat un lucru în materie de credință. Știi care e cuvântul cheie? A crede. Hai să vă spun o întâmplare scurtă. Un călugăr de la Athos, unul dintre cei mai buni pictori de icoane din Athos, este un român. A fost pe lângă mănăstirea Vatopedu, părintele Iacob. Face niște icoane senzaționale”, și-a început Andronic povestea.

contrapunct podcast

Discuții despre credință la "Contrapunct". Sursa foto: EVZ

Ce a discutat Dan Andronic cu călugărul de la Muntele Athos

Ulterior, i-a spus călugărului, român la origine, despre o icoană pictată de el, pe care toate fețele bisericești o catalogau ca fiind făcătoare de minuni.

La un moment dat, stăteam de vorbă cu el și îi spun: Uite, părinte, icoana pe care ați pictat-o dumneavoastră, nu pot să spun unde pentru că nu mi s-a dat voie, este făcătoare de minuni. Și el se uită la mine și zice: Da? De unde știți? Păi am vorbit cu starețul și așa mai departe, și mi-au spus și călugării, dar nu vor să facă public lucrul ăsta… A făcut minuni”, i-a spus jurnalistul.

Impresionat de dialog

Răspunsul călugărului român l-a impresionat profund pe Dan Andronic, căruia i s-a confirmat, încă o dată, că rugăciunea și credința sunt căile către Dumnezeu.

La care el s-a uitat la mine și mi-a spus așa: Domnule Andronic, e rugăciunea, nu icoana. (…) Dacă crezi cu adevărat… întrebarea este dacă crezi sau nu. Restul sunt discuții istorice și filozofice”, a concluzionat jurnalistul.

