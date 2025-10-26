Politica

Nicușor Dan, după sfințirea Catedralei Naționale: O construcție născută din visul românilor

Nicușor Dan, după sfințirea Catedralei Naționale: O construcție născută din visul românilorNicușor Dan și familia. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Duminică, președintele României, Nicușor Dan, a participat împreună cu familia sa la ceremonia de sfințire a picturii din Catedrala Națională, un edificiu pe care îl consideră rezultatul visului și credinței românilor de-a lungul timpului.

„Am participat alături de familie la sfințirea picturii Catedralei Naționale. O construcție născută din visul și credința multor români, care ne amintește cât de importante sunt răbdarea, încrederea și speranța atunci când clădim împreună.”, a transmis președintele printr-un mesaj postat pe Facebook.

La eveniment, Nicușor Dan a purtat un costum negru cu cămașă albă, în timp ce partenera sa, Mirabela Grădinaru, a ales o rochie neagră, elegantă, completată de un accesoriu discret pe cap. Cei doi copii ai cuplului prezidențial i-au însoțit, participând la ceremonie alături de părinți.

Slujba, oficiată de Patriarhul Daniel

Sfințirea picturii marchează 15 ani de la începerea lucrărilor la Catedrala Națională. Slujba a fost oficiată de Patriarhul României, Daniel, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I, a ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, a reprezentanților altor biserici surori și a miilor de credincioși veniți din întreaga țară.

Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Cine a participat la sfințirea Catedralei Naționale

Evenimentul a atras numeroși lideri politici și membri ai familiei regale. Printre invitați s-au numărat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan cu partenera sa, președinții celor două Camere ale Parlamentului, Mircea Brudean și Sorin Grindeanu.

Au participat, de asemenea, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, Principesa Margareta și Principele Radu, precum și personalități politice precum Victor Ponta, Viorica Dăncilă, George Simion și Ludovic Orban. La ceremonie a fost prezent și generalul Gheorghiță Vlad, șeful Marelui Stat Major al Armatei Române. De la eveniment n-a lipsit nici patronul FCSB, Gigi Becali.

