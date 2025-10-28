Bolojan, planuri mari pentru 2026: România va primi 10 miliarde de euro prin PNRR

România va primi 10 miliarde de euro prin PNRR în anul 2026, fonduri care vor reprezenta baza viitoarelor investiții, potrivit premierului Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a explicat că țara se va concentra pe respectarea jaloanelor stabilite în planul european.

Declarațiile au fost făcute după întâlnirea cu comisarul european Valdis Dombrovskis. Cei doi au discutat despre eforturile de stabilizare a situației fiscal-bugetare.

„Va fi un alt subiect important și anume PNRR care odată aprobat și în Consiliul EcoFin ne permite să depunem cererile de plată să încasăm granturile ca să ne menținem echilibrul financiar și să putem continua investițiile", a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a declarat că forma revizuită a PNRR va permite României să continue investițiile în infrastructură, construcția de spitale și școli.

„Am abordat și subiectul PNRR și am mulțumit domnului comisar pentru sprijin în finalizarea negocierilor de revizuire a acestuia. Această formă revizuită ne va permite să continuăm investițiile pe care România le are în domeniul infrastructurii, construcției de spitale și școli. Am subliniat interesul de a accesa fondurile destinate redresării”, a explicat șeful Executivului.

Potrivit premierului, România va avea la dispoziție 10 miliarde de euro pentru continuarea acestor investiții.

„Avem la dispoziție până în luna august a anului viitor zece miliarde de euro care vor constitui baza investițiilor pe anul viitor", a mai spus el.

Premierul a declarat că obiectivul Guvernului pentru acest an este atingerea unei ținte de deficit de 8,4%.

„În următoarele două luni, dacă vom menţine controlul bugetar corect şi vom avea o disciplină financiară, ne propunem să atingem această ţintă, în aşa fel încât să ne recâştigăm credibilitatea atât în faţa pieţelor, dar şi în faţa Comisiei Europene”, a mai spus șeful Executivului.

De asemenea, premierul a explicat că lunile noiembrie și decembrie vor fi decisive pentru stabilirea bugetului de anul viitor.