Bolojan a explicat de ce stă în vila lui Băsescu: Geamul meu era expus

Premierul Ilie Bolojan a declarat că a fost mutat în vila de protocol în care a locuit anterior fostul preşedinte Traian Băsescu, precizând că nu a ocupat ilegal imobilul și că nu a intrat „pe geam”. „Decizia mutării a fost luată din considerente de securitate”, a spus Bolojan la Digi 24.

Premierul a explicat că anterior locuia la parterul unui imobil, unde geamul dormitorului său era orientat spre spaţiul public, ceea ce ridica probleme de securitate. „Trebuie să explicăm oamenilor care este situaţia. Când eşti pe această funcţie, ai dreptul la o locuinţă pe care ţi-o pune statul la dispoziţie - nu ca să huzureşti acolo, eu doar dorm.

Dacă e o simplă garsonieră, dorm în ea, pentru că, de dimineaţă până seara - şi colegii sunt martori - eu sunt la Guvern, asta este viaţa mea, da? Dar mi s-a spus că, din considerente de securitate, stăteam într-o locaţie la parter, iar geamul era către spaţiul public. Şi atunci au spus: Trebuie să te mutăm într-o casă care este disponibilă'. Am fost mutat acolo, a detaliat Bolojan.

Premierul a mai precizat că a rămas în vila respectivă deoarece fostul preşedinte Băsescu a optat pentru un alt imobil. „Între timp, am aflat că în acea casă locuise preşedintele Băsescu, care îşi recâştigase drepturile de preşedinte. Mi s-a părut, iertaţi-mă, un gest de bun-simţ să fie întrebat, să spun: Nu rezolvaţi problema respectivă? Vă rog să vorbiţi cu domnul preşedinte, să-şi aleagă o locuinţă, din moment ce stătuse acolo. Am crezut că poate doreşte să se mute acolo şi eu mă mutam în altă parte, da? Dânsul a optat pentru o altă locaţie şi atunci am rămas acolo şi, practic, acum s-a închis acest lucru”, a explicat Bolojan.

Ilie Bolojan a mai spus că premierul României are dreptul legal la o locuinţă pusă la dispoziţie de stat. „Da, subliniez: premierul României are dreptul la o locuinţă, nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, n-am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică, a fost totul în regulă”, a adăugat acesta.