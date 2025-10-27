Taxele în 2026. Cum arată calculele lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat că TVA nu va crește în 2026 și nici alte taxe. „Taxa pe valoare adăugată nu va creşte şi nici alte taxe. Eu sunt un om corect faţă de români.

Dar pentru asta trebuie să ne menţinem echilibrele bugetare. Asta înseamnă că e nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli. Având un deficit de 30 de miliarde în fiecare an, nu poţi să rezolvi doar din creşteri de venituri sau doar din scăderi de cheltuieli, trebuie lucrat combinat”, a spus Bolojan la Digi 24.

Am stabilit creşterile de venituri, trebuie să scădem cheltuielile şi să ne eşalonăm investiţiile pentru că am supracontractat investiţiile. Gândiţi-vă că la transporturi am avut 5,5 miliarde de euro bani europeni şi am semnat contracte pe PNRR de 19,5 miliarde. Deci dacă nu facem aceste lucruri, deficitul nu se menţine într-o limită normală, atunci trebuie să-ţi creşti veniturile. Aici nu e loc de întors, a mai declarat Bolojan.

Premierul a mai explicat că necesitatea reformei și a reducerilor de personal în administraţia centrală şi locală. „De aceea am insistat în permanenţă că reforma administraţiei publice locale, făcută în acelaşi timp cu reforma administraţiei centrale, care înseamnă reduceri de personal, atât în administraţia locală cât şi în cea centrală, este o necesitate. Altminteri, dobânzile, datoriile și cheltuielile fixe vor continua să crească și indiferent cine va fi în guvernare, situaţia va deveni incomodă. Vom face ceea ce trebuie în noiembrie. Nu există altă soluţie”, a adăugat acesta.

Bolojan a precizat că trebuie adoptate măsuri cu efecte concrete, nu doar tăieri de posturi vacante sau soluții superficiale. „Toţi colegii sunt conştienţi de această situaţie. Nu trebuie să accepte varianta propusă de premier, ci trebuie să adoptăm variante care au efecte reale.

Dacă facem doar paliative sau desfiinţăm doar posturi vacante, n-am făcut nimic. Trebuie să luăm măsuri care într-adevăr au efecte reale. Cât timp sunt pe această poziţie, fac ceea ce trebuie pentru România. S-ar putea să nu sune bine aceste lucruri, dar miza nu este să stau aici, ci să corectez lucrurile care s-au adunat în timp”, a declarat prim-ministrul.

Premierul a menţionat că în luna noiembrie trebuie rezolvată și reforma pensiilor magistraţilor. „Aceste măsuri se autosusţin. Dacă nu corectezi nedreptăţi, nu ai legitimitatea să aplici alte măsuri. Este corect ca reformele să fie făcute gradual și complementar, pentru că unele nu funcţionează fără altele”, a explicat Bolojan.