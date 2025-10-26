Economistul Radu Georgescu: România ar putea intra în criză în 2026

Economistul Radu Georgescu a spus că interesul românilor pentru datele financiare este extrem de scăzut, iar capacitatea lor de a interpreta aceste informații este și mai redusă, avertizând asupra riscurilor economice majore cu care se va confrunta România în 2026.

Acesta a explicat că, în comparație cu țări precum Elveția, unde cetățenii primesc anual documente detaliate despre bugetul statului și pot participa prin referendum la decizii privind taxele și investițiile, românii nu ar ști cum să gestioneze asemenea informații.

„Gândiți-vă pentru un moment: ce s-ar întâmpla în România dacă oamenii s-ar trezi acasă cu un document de peste 100 de pagini cu date financiare? Bonus: ar trebui să le înțeleagă și să aleagă o strategie financiară pentru țară”, a subliniat Georgescu.

Radu Georgescu a atras atenția și asupra indicatorilor economici: cifrele recente ale retailerului Carrefour arată o scădere rapidă a economiei. În trimestrul trei din 2025, vânzările Carrefour au scăzut cu 2,5% în contextul unei inflații de 10%, după o creștere de 2,5% în trimestrul precedent.

„Mulți oameni nu au înțeles articolul meu. Unii s-au bucurat că pleacă Carrefour, ignorând că reducerea concurenței accentuează caracterul de oligopol al pieței alimentare”, a explicat el.

Ignoranța față de datele macroeconomice este la fel de gravă: execuția bugetară pe primele nouă luni din 2025 indică cel mai mare deficit bugetar din istoria României. „Metaforic, România este un autobuz fără frâne care accelerează către un zid. Bonus: cei care conduc autobuzul trag bezmetic de volan”, a comentat Georgescu.

Pentru anul viitor, economistul estimează o agravare a situației economice. În 2025, guvernul a aplicat toate instrumentele disponibile pentru reducerea deficitului – majorarea salariului minim, eliminarea unor scutiri fiscale, creșterea taxelor și impozitelor – însă deficitul a crescut în continuare.

În 2026, resursele guvernamentale se vor diminua, în timp ce cheltuielile cu dobânzile vor crește semnificativ.