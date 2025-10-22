Politica

MAI poate accesa camerele de supraveghere video fără acordul proprietarilor. Legea a fost promulgată

MAI poate accesa camerele de supraveghere video fără acordul proprietarilor. Legea a fost promulgatăCamere de supraveghere. Sursa foto: Pixabay
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite structurilor MAI să acceseze imaginile camerelor de supraveghere din spații publice și private fără acordul proprietarilor.

Legea privind ordinea și siguranța publică, promulgată

Nicușor Dan a semnat miercuri, 22 octombrie, decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice (PL-x 776/18.12.2023). Legea, adoptată anterior de Parlament, a fost criticată dur de organizațiile pentru drepturile omului.

Legea permite structurilor MAI, precum Poliția de Frontieră, Jandarmeria, IGI și IGSU, să acceseze în timp real imaginile camerelor de supraveghere din spații publice sau private, fără a solicita acordul proprietarilor ori al persoanelor filmate. Prevederile se aplică atât instituțiilor publice, cât și firmelor sau altor entități private.

Înregistrările pot fi păstrate cel mult șase luni

Scopul legii este de a facilita identificarea suspecților, martorilor, persoanelor urmărite sau a bunurilor ce pot fi confiscate, precum și monitorizarea situațiilor de urgență, a crizelor și a tulburărilor de ordine publică. Înregistrările pot fi păstrate cel mult șase luni, după care trebuie șterse. Accesul la aceste date este permis doar pentru activități oficiale, cu respectarea regulilor privind protecția datelor personale (GDPR).

Polițiștii, jandarmii și personalul IGSU pot realiza filmări, fotografii sau înregistrări audio în spații publice atunci când există motive rezonabile să creadă că pot fi comise infracțiuni sau tulburări ale ordinii publice. Aceste materiale pot fi folosite exclusiv în scopuri legale și nu pot fi prelucrate în alte moduri.

Poliție. Sursa foto: dreamstime.com

Serviciile de informații, precum SRI și SIE, pot accesa datele prin acorduri bilaterale care stabilesc clar scopul, volumul informațiilor și măsurile de securitate aplicate.

Avertizările Consiliului Legislativ

Consiliul Legislativ a avertizat că legea ar putea încălca dreptul la viață privată și normele privind protecția datelor, potrivit jurisprudenței europene.

Totodată, Ministerul Afacerilor Interne poate stabili regulile de stocare, securitate și acces la date. Actul extinde și informațiile colectate de Poliția de Frontieră pentru prevenirea criminalității transfrontaliere, iar IGSU primește competențe suplimentare în misiunile de criză.

