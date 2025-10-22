Cum poți verifica online vechimea în muncă și contribuțiile la pensie. Tot ce trebuie să știi pentru a evita erorile din evidențele CNPP

Vechimea în muncă și contribuțiile la bugetul de asigurări sociale sunt elemente-cheie în stabilirea pensiei. O verificare periodică a acestor informații te poate scuti, la momentul pensionării, de neplăceri și pierderi financiare. O verificare constantă a acestor date te poate feri, la momentul pensionării, de neplăceri și pierderi financiare. Prin intermediul site-ului Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), poți accesa oricând datele din sistemul public de pensii, fără a mai apela la foștii angajatori.

Mulți români descoperă abia în momentul depunerii dosarului de pensie că anumite perioade de muncă nu au fost înregistrate corect sau că angajatorii nu au plătit contribuțiile aferente. Aceste situații pot duce la scăderea pensiei sau chiar la pierderea unor ani de vechime. Tocmai de aceea, este important să verifici din timp dacă toate contribuțiile tale apar în sistem.

Platforma CNPP, cea mai rapidă cale de verificare Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) oferă o soluție simplă și rapidă pentru consultarea vechimii în muncă și a contribuțiilor la asigurările sociale. În plus, procedura poate fi parcursă online.

Pentru a avea acces la datele personale privind contribuțiile și stagiile de cotizare, este necesară crearea unui cont individual pe platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice.

Procesul începe cu completarea formularului de înregistrare direct pe site. După completare, documentul trebuie printat și depus, împreună cu actul de identitate, în original și copie, la oricare dintre casele teritoriale de pensii. Acest pas este esențial pentru verificarea identității și validarea datelor introduse.

După procesarea cererii de către instituție, solicitantul primește un e-mail de confirmare, care conține un link pentru setarea parolei personale. În momentul în care parola este stabilită, contul devine activ, iar utilizatorul poate accesa toate informațiile disponibile în sistem – de la istoricul contribuțiilor și calculul pensiei, până la stadiul cererilor depuse.

Odată ce te autentifici în contul tău de pe site-ul CNPP, primul pas este să accesezi „Datele mele din sistemul public de pensii”. În această secțiune, utilizatorii au posibilitatea de a genera două tipuri de rapoarte principale. Primul raport oferă detalii privind stagiile lunare de cotizare, disponibile din aprilie 2001 până în prezent, incluzând informații precum zile lucrate, venituri, condiții de muncă, punctajul realizat și angajatorii care au contribuit la bugetul de pensii.

Al doilea raport prezintă stagiile anuale de cotizare, oferind o privire de ansamblu asupra perioadei respective, însă fără detalii lunare.

Pentru cei care doresc să consulte vechimea în muncă anterioară lunii aprilie 2001, este necesar să selecteze opțiunea „Informații din carnetul de muncă”. Această secțiune este esențială deoarece, începând cu aprilie 2001, România a renunțat la evidența pe hârtie și a trecut la sistemul electronic de raportare a datelor de muncă, conform declarațiilor angajatorilor prin declarația 112.

După ce se solicită generarea unui raport, sistemul necesită câteva minute pentru a crea documentul. Odată ce raportul este gata, utilizatorul primește o notificare prin e-mail care îl anunță că documentul poate fi descărcat. Raportul este disponibil în contul personal, în format PDF, și poate fi salvat sau tipărit pentru consultări ulterioare.