Angajații TVR și-au ales reprezentanții în Consiliul de administrație. Sorin Torică și Cristinel Godinac, favoriți în cursă

Schimbări importante în conducerea televiziunii de stat. Sorin Torică, președintele MediaSind TVR, și Cristinel Godinac, liderul Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind, vor fi reprezentanții angajaților TVR în Consiliul de Administrație.

O nouă conducere la TVR

În urma votului de ieri, 14 noiembrie 2025, angajații Societății Române de Televiziune și-au desemnat reprezentanții în CA. Conform procedurii, cei doi vor ocupa aceste funcții în următorii patru ani.

Propunerile rezultate în urma scrutinului, care vor fi înaintate celor două Camere ale Parlamentului României, sunt următoarele: Torică Emanuel Sorin, membru titular, cu supleant Iordănescu Gabriela Luminiţa, și Godinac Cristinel, membru titular, cu supleant Amza Alina. Aceștia au obținut 766, 466, 570, respectiv 316 voturi.

„Propunerile nominale care vor fi transmise celor două Camere ale Parlamentului României*, rezultate în urma scrutinului, sunt următoarele: Membru titular Torică Emanuel Sorin (766 de voturi) cu membru supleant Iordănescu Gabriela Luminiţa (466 de voturi) şi Godinac Cristinel (570 de voturi), membru titular, cu membru supleant Amza Alina (316 voturi)”, se arată în comunicatul SRTv.

Cum sunt aleși reprezentanții CA

Conform Legii nr. 41/1994, republicată, Consiliul de Administrație al SRTv are 13 membri: opt desemnați de grupurile parlamentare în funcție de ponderea lor în Parlament, unul de Președintele României, unul de Guvern, doi din partea angajaților și unul din partea minorităților naționale. Mandatul membrilor este de patru ani, iar Președintele Consiliului este validat de Parlament dintre membrii titulari.

„Numele candidaţilor clasaţi pe primele patru locuri vor fi înaintate Parlamentului României, după cum urmează: primii doi clasaţi pentru calitatea de membru titular în Consiliul de Administraţie al SRTv, iar următorii doi pentru calitatea de membru supleant (poziţia 3 reprezintă supleantul primului clasat şi poziţia 4 reprezintă supleantul celui de-al doilea clasat)”, mai arată sursa.

Mandatul directirului TVR expiră pe 15 noiembrie

Mandatul Directorului General al Televiziunii Române, Dan Cristian Turturică, expiră pe 15 noiembrie 2025.

Conform informațiilor vehiculate în ultimele zile, TVR se confruntă cu o criză de lichiditate, care s-a accentuat pe parcursul mandatului directorului general. La sfârșitul lunii octombrie, datoriile restante ale TVR către principalii furnizori de servicii Radiocomunicații și Rartel (satelit) s-ar fi ridicat la 140 de milioane de lei, adică aproximativ 28 de milioane de euro.

