Novak Djokovici, victorie în optimi la Australian Open. Sârbul, aproape de penalizare

Novak Djokovici a avut un moment de frustrare în turul trei al Australian Open, lovind o minge care aproape a atins o fată care se ocupa de mingi. În ciuda incidentului, sârbul s-a impus în trei seturi, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).

Novak Djokovici, aproape de o penalizare majoră

Sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, Novak Djokovici a jucat împotriva olandezului Botic Van De Zandschulp. Deşi conducea după ce a câştigat primul set şi a reuşit break-ul în setul al doilea, sârbul, în vârstă de 38 de ani, şi-a pierdut cumpătul.

Nervos, el a lovit cu dreapta o minge prea lungă a adversarului, care a trecut la câţiva centimetri de faţa unei fete de mingi. Gestul i-a adus un avertisment din partea arbitrului.

În septembrie 2020 Novak Djokovici a fost descalificat de la US Open

În septembrie 2020, Novak Djokovici a fost descalificat de la US Open după ce a lovit o arbitră de linie cu mingea, în timpul meciului cu Pablo Carreno-Busta, în optimile de finală. Nemulţumit şi aflat în dezavantaj cu 6-5 în primul set, numărul 1 mondial şi-a aruncat mingea spre fundul terenului, aceasta lovind arbitrul, rănindu-l.

Regulamentul turneului prevede descalificarea imediată pentru astfel de gesturi, chiar şi involuntare. La câteva ore după incident, Djokovici şi-a cerut scuze pe reţelele de socializare, precizând că gestul a fost involuntar şi exprimându-şi regretul faţă de arbitră şi organizatori.

Sârbul a egalat recordul lui Federer la Australian Open și depășește 400 de victorii în Grand Slam

Novak Djokovici s-a impus sâmbătă și a obținut victoria cu numărul 102 la Australian Open, egalându-l pe Roger Federer la numărul de succese în primul grand slam al anului. El a depășit deja pragul de 100 de victorii la Wimbledon (102) și Roland-Garros (101).

Cu cele 95 de victorii de la US Open, sârbul a atins un total de 400 de succese în Grand Slam. După incidentul din 2020, Djokovici a promis că va face „o introspecție” și că va „învăța o lecție”.

 

