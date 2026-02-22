Cristiano Ronaldo, două goluri spectaculoase. Al-Nassr a învins Al-Hazem cu 4-0 și a revenit pe primul loc
Echipa Al-Nassr, la care joacă Cristiano Ronaldo, s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, în fața formației Al-Hazem, cu scorul de 4-0. Portughezul a contribuit cu două goluri, marcate în minutele 12 și 78, în timp ce celelalte reușite au aparținut lui Coman (30) și Gabriel (77).
Al-Nassr a revenit în fruntea clasamentului
Această victorie reprezintă a opta consecutivă în campionat pentru Al-Nassr și permite echipei să preia conducerea clasamentului campionatului după 25 de etape, cu un punct în fața echipei Al-Hilal. Al-Hilal rămâne neînvinsă, însă a înregistrat patru egaluri și două victorii în ultimele șase meciuri. Reamintim că Ronaldo a refuzat să joace în două meciuri recente.
Cristiano Ronaldo: salariu record și contract prelungit
Cristiano Ronaldo s-a alăturat echipei Al-Nassr în decembrie 2022, după despărțirea de Manchester United, devenind cel mai bine plătit jucător din istoria fotbalului, cu un salariu anual de 177 de milioane de lire sterline.
Clubul, care a câștigat 10 titluri în Liga Pro din Arabia Saudită, a descris transferul drept „un moment istoric”, însă Ronaldo a cucerit până acum doar Cupa Campionilor Cluburilor Arabe în 2023, de la mutarea sa. În iunie 2025, atacantul a semnat un nou contract pe doi ani.
Rivalitatea cu Al-Hilal și transferul lui Benzema
Atât Al-Nassr, cât și Al-Hilal – cel mai de succes club din Arabia Saudită, cu 19 titluri de campion – sunt controlate de PIF, care deține și Newcastle United.
Conform BBC Sport, transferul lui Karim Benzema de la Al-Ittihad la Al-Hilal, realizat la începutul acestei săptămâni, a fost principalul motiv al frustrării lui Ronaldo la Al-Nassr. Atacantul francez, în vârstă de 38 de ani, a debutat pentru Al-Hilal cu o triplă în victoria cu 6-0 asupra echipei Al-Okhdood.
