Cristiano Ronaldo își continuă protestul. Fotbalistul nu va juca pentru Al-Nassr în următorul meci
- Bianca Ion
- 6 februarie 2026, 19:08
Cristiano Ronaldo a ales să își mențină poziția și va lipsi și de la partida dintre Al-Nassr și Al-Ittihad, programată vineri, ca formă de protest față de modul în care sunt gestionate transferurile în fotbalul din Arabia Saudită, relatează Le Figaro.
Cristiano Ronaldo, un nou meci ratat din motive personale
Tensiunile persistă. Pentru a doua oară în această săptămână, Cristiano Ronaldo este pe cale să absenteze de la un meci al echipei sale, Al-Nassr. De această dată, decizia nu are legătură cu o problemă medicală sau cu o accidentare, ci ține exclusiv de alegerea atacantului portughez. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Ronaldo ar fi intrat într-o formă de grevă pentru a-și exprima nemulțumirea față de practicile autorităților fotbalistice saudite, în special în ceea ce privește perioada de transferuri.
Cristiano Ronaldo a lipsit deja de la meciul de campionat disputat luni între Al-Nassr și Al-Riad. Formația sa, aflată pe locul al treilea în clasamentul ligii saudite, a reușit să câștige fără el, scor 1-0. Totuși, absența portughezului ar putea avea un impact mai mare vineri, când Al-Nassr urmează să întâlnească Al-Ittihad, echipă clasată pe poziția a șasea.
Nemulțumiri legate de politica de transferuri
Fotbalistul în vârstă de 41 de ani este nemulțumit de modul în care fondul public de investiții, Public Investment Fund, care controlează mai multe cluburi din Arabia Saudită, a gestionat fereastra de transferuri din iarnă. Din acest motiv, Al-Nassr nu a reușit să se întărească în perioada recentă, spre deosebire de alte formații din campionat.
Spre deosebire de Al-Nassr, liderul campionatului, Al-Hilal, a avut posibilitatea de a transfera mai mulți jucători importanți, printre care și Karim Benzema, venit de la Al-Ittihad. Aceste întăriri reprezintă un avantaj major în lupta pentru titlu, un sprijin de care Al-Nassr nu a beneficiat, situație care îl nemulțumește profund pe Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, prezent la antrenamente, absent din joc
Cel mai bun marcator al echipei sale în acest sezon, cu 17 goluri înscrise, Ronaldo a decis astfel să nu evolueze în următorul meci oficial. Cu toate acestea, miercuri, starul portughez a fost prezent la antrenamentele echipei, comportându-se ca și cum situația ar fi una normală, în ciuda conflictului aflat în desfășurare.
Reacția oficialilor ligii saudite
Comportamentul atacantului portughez nu a trecut neobservat și a stârnit reacții din partea oficialilor ligii saudite, care au ținut mai întâi să apere modul de funcționare al campionatului în ceea ce privește perioada de transferuri.
„Saudi Pro League este construită pe un principiu simplu: fiecare club funcționează independent, după aceleași reguli”, a replicat joi un purtător de cuvânt al Ligii, citat de Daily Mail. „Fiecare club are propriul consiliu de administrație, propria conducere și propriul staff. Deciziile legate de transferuri, cheltuieli și strategie aparțin cluburilor, în cadrul unui sistem financiar conceput pentru a garanta sustenabilitatea financiară și echilibrul competițional. Acest sistem se aplică în mod egal tuturor cluburilor din campionat”, a concluzionat acesta.
Cristiano Ronaldo a fost, de asemenea, vizat de declarațiile purtătorului de cuvânt, care nu a ezitat să critice atitudinea fostului jucător de la Real Madrid și Manchester United. „Cristiano s-a implicat pe deplin la Al Nassr de la sosirea sa și a jucat un rol important în dezvoltarea și ambițiile clubului. Ca orice competitor de top, își dorește să câștige. Însă niciun individ, oricât de important ar fi, nu ia decizii dincolo de propriul său club”, a punctat oficialul.
