Cristiano Ronaldo își continuă protestul. Fotbalistul nu va juca pentru Al-Nassr în următorul meci

Cristiano Ronaldo a ales să își mențină poziția și va lipsi și de la partida dintre Al-Nassr și Al-Ittihad, programată vineri, ca formă de protest față de modul în care sunt gestionate transferurile în fotbalul din Arabia Saudită, relatează Le Figaro.

Tensiunile persistă. Pentru a doua oară în această săptămână, Cristiano Ronaldo este pe cale să absenteze de la un meci al echipei sale, Al-Nassr. De această dată, decizia nu are legătură cu o problemă medicală sau cu o accidentare, ci ține exclusiv de alegerea atacantului portughez. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Ronaldo ar fi intrat într-o formă de grevă pentru a-și exprima nemulțumirea față de practicile autorităților fotbalistice saudite, în special în ceea ce privește perioada de transferuri.

Cristiano Ronaldo a lipsit deja de la meciul de campionat disputat luni între Al-Nassr și Al-Riad. Formația sa, aflată pe locul al treilea în clasamentul ligii saudite, a reușit să câștige fără el, scor 1-0. Totuși, absența portughezului ar putea avea un impact mai mare vineri, când Al-Nassr urmează să întâlnească Al-Ittihad, echipă clasată pe poziția a șasea.

Fotbalistul în vârstă de 41 de ani este nemulțumit de modul în care fondul public de investiții, Public Investment Fund, care controlează mai multe cluburi din Arabia Saudită, a gestionat fereastra de transferuri din iarnă. Din acest motiv, Al-Nassr nu a reușit să se întărească în perioada recentă, spre deosebire de alte formații din campionat.

Spre deosebire de Al-Nassr, liderul campionatului, Al-Hilal, a avut posibilitatea de a transfera mai mulți jucători importanți, printre care și Karim Benzema, venit de la Al-Ittihad. Aceste întăriri reprezintă un avantaj major în lupta pentru titlu, un sprijin de care Al-Nassr nu a beneficiat, situație care îl nemulțumește profund pe Cristiano Ronaldo.

Cel mai bun marcator al echipei sale în acest sezon, cu 17 goluri înscrise, Ronaldo a decis astfel să nu evolueze în următorul meci oficial. Cu toate acestea, miercuri, starul portughez a fost prezent la antrenamentele echipei, comportându-se ca și cum situația ar fi una normală, în ciuda conflictului aflat în desfășurare.