Ronaldo, nemulțumit de Al Nassr. Refuză să joace în următorul meci

Cristiano Ronaldo pare pregătit să lipsească de la următorul meci al echipei Al Nassr, marcând astfel o formă de protest față de modul în care este gestionat clubul saudit, potrivit Tribuna. Atacantul portughez, în vârstă de 40 de ani, a transmis nemulțumirea sa față de politica de transferuri și deciziile administrative din cadrul formației.

Absența nu ar avea legătură cu starea fizică a jucătorului sau cu recomandări medicale. Cinci Balonuri de Aur câștigate în carieră, Ronaldo ar fi nemulțumit de modul în care Al Nassr este condus, în special comparativ cu alte echipe din Saudi Pro League, considerate privilegiate de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite (PIF).

Al Nassr, ocupanta locului secund în campionat, urmează să joace luni împotriva formației Al Riyad, în etapa a 20-a a sezonului. Conform surselor, Ronaldo este frustrat de lipsa investițiilor semnificative în această fereastră de transferuri, în timp ce competitori direcți, precum Al Hilal, și-au întărit considerabil lotul, pregătindu-se chiar să-l transfere pe Karim Benzema.

Nemulțumirea atacantului portughez nu se limitează doar la politica de transferuri. Structura decizională din club și schimbările recente la nivel executiv au contribuit la creșterea frustrării sale.

Puterile directorului sportiv Simão Coutinho și ale CEO-ului José Semedo au fost reduse săptămâni la rând, ceea ce, potrivit presei, l-a determinat pe Ronaldo să-și manifeste dezacordul printr-o absență de la meci.

De altfel, la jumătatea lunii ianuarie, antrenorul echipei Al Nassr, Jorge Jesus, a criticat public modul în care PIF gestionează diferențiat cluburile pe care le deține. Tehnicianul portughez a subliniat că Al Nassr nu dispune de aceeași influență politică ca Al Hilal, ceea ce afectează capacitatea clubului de a concura la același nivel cu rivalii săi.

Acțiunea lui Cristiano Ronaldo vine la scurt timp după ce Karim Benzema a manifestat nemulțumiri similare la Al Ittihad, ceea ce arată o tendință a vedetelor din campionatul saudit de a-și exprima dezacordul public față de politicile administrative ale cluburilor lor.