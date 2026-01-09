Sport

Cristiano Ronaldo, primul gol din 2026. Portughezul se apropie de 1000 de goluri din cariera

Cristiano Ronaldo, primul gol din 2026. Portughezul se apropie de 1000 de goluri din cariera
Cristiano Ronaldo, jucătorul echipei Al Nassr Riyadh, a marcat joi primul gol din 2026, împotriva echipei Al Qadsiah. în Saudi Pro League. Portughezul se apropie de 1000 de goluri, marcând astfel în fiecare an în ultimii 25 de ani.

Ronaldo a înscris primul gol din 2026, apropiindu-se de 1000 de reușite

În etapa a 14-a a Saudi Pro League, Al-Nassr a primit vizita echipei Al Qadsiah. Chiar dacă gazdele au pierdut cu 1-2, Cristiano Ronaldo a reușit să înscrie din penalti, marcând primul său gol din acest an.

Golul de joi a fost al 958-lea din cariera portughezului. Din 2002, Ronaldo marchează în fiecare an, continuând astfel o serie impresionantă de 25 de ani consecutivi cu cel puțin un gol.

Al Nassr a suferit al doilea eșec din 2026

Al Nassr Riyadh, echipa lui Cristiano Ronaldo (40 de ani), a pierdut pe teren propriu cu Al Qadsiah, scor 1-2, în etapa a 14-a a campionatului Arabiei Saudite. Este al doilea eșec din 2026, după 2-3 cu Al Ahli pe 2 ianuarie. Prima repriză a fost controlată de gazde, scorul la pauză fiind 0-0.

All Nassr- Al Qadsiah

Sursă foto: X,com

Golurile oaspeților au venit în repriza secundă, prin Julian Quinones (51') și Nahitan Nandez (66'). Cristiano Ronaldo a redus diferența în minutul 81, transformând un penalti, deși portarul Koen Casteels a ghicit colțul, mingea nu a putut fi reținută.

Cristiano Ronaldo a marcat de 40 de ori în 2025

Cristiano Ronaldo a marcat primul său gol din 2026, după ce în 2025 a punctat de 40 de ori, iar în 2024 de 43. Dintre acestea, 5 au fost pentru Sporting, 145 pentru Manchester United, 450 pentru Real Madrid, 101 pentru Juventus, 114 pentru Al Nassr și 143 pentru naționala Portugaliei.

Echipa lui Ronaldo, Al Nassr, ocupă locul 2, cu 31 de puncte, urmând duelul cu liderul Al-Hilal pe 12 ianuarie. După un start excelent de sezon, echipa lui Ronaldo a suferit a doua înfrângere consecutivă, de care s-a bucurat favorita pentru titlu.  Echipa  Al Qadsiah a urcat pe locul patru în clasament, cu 27 de puncte.

 

