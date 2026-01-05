Antrenorul Ruben Amorim, dat afară de la Manchester United. Cine îi va lua locul

Mutare neașteptată în lumea fotbalului. Manchester United l-a demis pe Ruben Amorim, iar Darren Fletcher va conduce echipa în meciul din Premier League cu Burnley. Duelul va avea loc miercuri și este așteptat de milioane de fani.

La mai puțin de 24 de ore de la decizia de a-l înlocui, Manchester United a anunțat oficial că Ruben Amorim „și-a părăsit funcția de antrenor principal al Manchester United”, încheind astfel o perioadă de 14 luni petrecute la cârma echipei

„Având în vedere că Manchester United se află pe locul şase în Premier League, conducerea clubului a luat cu regret decizia că este momentul potrivit pentru o schimbare”, a anunțat echipa.

Potrivit reprezentanților clubului, formația va avea șansa să obțină cel mai bun rezultat în Premier League.

„Acest lucru va oferi echipei cea mai bună şansă de a obţine cel mai bun rezultat posibil în Premier League. Clubul doreşte să-i mulţumească lui Ruben pentru contribuţia sa şi îi urează mult succes în viitor”, a adăugat United.

Surse citate de BBC Sport susțin că Manchester United a considerat că nu există suficiente dovezi de progres sau evoluție în acest sezon sub conducerea lui Ruben Amorim.

Antrenorul de 40 de ani a fost numit în noiembrie 2024 și a obținut 25 de victorii din cele 63 de partide pe care le-a condus la cârma „Diavolilor Roșii”.

Mandatul de 14 luni al lui Amorim devine astfel cel mai scurt al unui antrenor permanent la United de la demiterea lui David Moyes, care a stat doar opt luni în funcție, în 2014.

Duminică, Manchester United a încheiat la egalitate, 1-1, meciul disputat în deplasare cu Leeds United, contând pentru etapa a 20-a din Premier League. După o primă repriză fără goluri, gazdele au deschis scorul în minutul 62 prin Brenden Aaronson, însă United a răspuns rapid și a egalat trei minute mai târziu, printr-un gol semnat de Matheus Cunha.