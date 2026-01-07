Ten Hag și-a găsit echipă, după ce a lăsat dezastru în urma lui la United și Leverkusen

Erik ten Hag (55 de ani) a ajuns la un acord cu gruparea olandeză Twente și va ocupa funcția de director tehnic. Este o schimbare profesională pentru batav, care renunță cel puțin deocamdată la antrenorat. După două experiențe total nereușite. Ten Hag a pregătit-o pe Manchester United în perioada 2022 - 2024, dar n-a reușit să redreseze o formație aflată în vrie de mulți ani.

Plecat de pe „Old Trafford”, antrenorul olandez a ajuns la Bayer Leverkusen, campioană în Bundesliga în 2024 cu Xabi Alonso. După un început slab de sezon, a fost dat afară după doar trei partide.

„Erik ten Hag (55 de ani) se va alătura clubului FC Twente la 1 februarie. El a semnat un contract valabil până la mijlocul anului 2028. Începând cu sezonul 2026–2027, Ten Hag îi va succeda actualului director tehnic, Jan Streuer, care a anunțat recent că se va retrage după acest sezon.

Până atunci, Ten Hag va lucra deja în cadrul organizației fotbalistice a lui FC Twente în perspectiva noului sezon.

Ten Hag revine la clubul unde și-a început cariera profesionistă. A avut mari succese ca jucător la FC Twente și tot acolo a ocupat primele sale funcții de antrenor”, a fost mesajul pe care l-au transmis oficialii grupării Twente.

Ten Hag a spus că e fericit să revină la clubul la care a debutat ca jucător. „Cred că este minunat și special să mă întorc la Twente, club pe care l-am susținut încă din copilărie, de pe vremea când mergeam la Het Diekman. Aici au început carierele mele de fotbalist și de antrenor.

Cu experiența mea în dezvoltarea tinerilor, construirea echipelor și cultura sportului de elită, vreau să consolidez fundația tehnică a lui Twente împreună cu Consiliul de Supraveghere, conducerea și stafful, pentru ca clubul să își poată valorifica în mod sustenabil potențialul de fanion regional”.