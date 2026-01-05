Liam Rosenior, antrenorul favorit pentru Chelsea. A sosit la Londra pentru semnarea contractului

Chelsea este foarte aproape de a-l numi pe Liam Rosenior în funcţia de antrenor principal, după ce actualul manager al formaţiei Strasbourg a ajuns duminică seară la Londra pentru negocieri decisive cu oficialii clubului.

În vârstă de 41 de ani, Liam Rosenior urmează să se întâlnească luni cu oficialii clubului din vestul Londrei, iar discuţiile sunt aşteptate să se finalizeze cu acceptul său de a prelua funcţia de antrenor principal. Tehnicianul ar urma să-l înlocuiască pe Enzo Maresca, care a părăsit Stamford Bridge la începutul acestui an.

Rosenior a devenit rapid principalul favorit pentru acest post după plecarea lui Maresca, însă negocierile au fost influenţate de structura de proprietate a clubului. BlueCo, compania de investiţii care deţine atât Chelsea, cât şi Strasbourg, a trebuit să ţină cont de interesele ambelor grupări înainte de a lua o decizie.

Conducerea BlueCo nu a dorit să se întâlnească cu Liam Rosenior, care a plecat duminică cu avionul din Franţa, înainte ca Strasbourg să joace sâmbătă cu Nice, în Ligue 1. Fostul antrenor al lui Hull City a fost însoţit la Londra de preşedintele clubului Strasbourg, Marc Keller, şi de directorul sportiv, David Weir.

Conducerea şi directorii sportivi ai lui Chelsea sunt admiratori ai lui Rosenior, însă rămâne de stabilit dacă numirea sa va avea loc înaintea meciului din deplasare cu Fulham, programat miercuri. La partida de duminică, încheiată la egalitate, 1-1, cu Manchester City, echipa a fost condusă interimar de antrenorul formaţiei Under-21, Calum McFarlane.

Liam Rosenior a fost inclus pe lista scurtă de candidaţi după despărţirea lui Enzo Maresca de Chelsea. Francesco Farioli, antrenorul lui Porto, se află printre opţiunile luate în calcul, iar Filipe Luís, de la Flamengo, a atras de asemenea interes, după ce a condus echipa braziliană la o victorie în faţa lui Chelsea, în Cupa Mondială a Cluburilor, şi a evoluat în trecut pentru clubul londonez.

În paralel, BlueCo caută o soluţie pentru înlocuirea lui Rosenior la Strasbourg, în eventualitatea plecării acestuia. Filipe Coelho şi Jean-Marc Kuentz sunt aşteptaţi să asigure conducerea interimară, în timp ce Gary O'Neil, fost antrenor al lui Wolverhampton, este menţionat printre candidaţii pentru postul pe termen lung.