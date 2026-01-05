Sport

Liam Rosenior, antrenorul favorit pentru Chelsea. A sosit la Londra pentru semnarea contractului

Comentează știrea
Liam Rosenior, antrenorul favorit pentru Chelsea. A sosit la Londra pentru semnarea contractuluiSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Chelsea este foarte aproape de a-l numi pe Liam Rosenior în funcţia de antrenor principal, după ce actualul manager al formaţiei Strasbourg a ajuns duminică seară la Londra pentru negocieri decisive cu oficialii clubului.

Întâlnire decisivă la Londra pentru Liam Rosenior

În vârstă de 41 de ani, Liam Rosenior urmează să se întâlnească luni cu oficialii clubului din vestul Londrei, iar discuţiile sunt aşteptate să se finalizeze cu acceptul său de a prelua funcţia de antrenor principal. Tehnicianul ar urma să-l înlocuiască pe Enzo Maresca, care a părăsit Stamford Bridge la începutul acestui an.

Rosenior a devenit rapid principalul favorit pentru acest post după plecarea lui Maresca, însă negocierile au fost influenţate de structura de proprietate a clubului. BlueCo, compania de investiţii care deţine atât Chelsea, cât şi Strasbourg, a trebuit să ţină cont de interesele ambelor grupări înainte de a lua o decizie.

Situaţia numirii pe banca tehnică

Conducerea BlueCo nu a dorit să se întâlnească cu Liam Rosenior, care a plecat duminică cu avionul din Franţa, înainte ca Strasbourg să joace sâmbătă cu Nice, în Ligue 1. Fostul antrenor al lui Hull City a fost însoţit la Londra de preşedintele clubului Strasbourg, Marc Keller, şi de directorul sportiv, David Weir.

Averile românilor, în vizorul BNR. Angajații instituției încep vizitele la domiciliu. Unde vor ajunge datele colectate
Averile românilor, în vizorul BNR. Angajații instituției încep vizitele la domiciliu. Unde vor ajunge datele colectate
Theo Rose, cadou inedit pentru tatăl ei. I-a cumpărat o sanie cu trei reni
Theo Rose, cadou inedit pentru tatăl ei. I-a cumpărat o sanie cu trei reni
Chelsea

Chelsea / sursa foto: Facebook

Conducerea şi directorii sportivi ai lui Chelsea sunt admiratori ai lui Rosenior, însă rămâne de stabilit dacă numirea sa va avea loc înaintea meciului din deplasare cu Fulham, programat miercuri. La partida de duminică, încheiată la egalitate, 1-1, cu Manchester City, echipa a fost condusă interimar de antrenorul formaţiei Under-21, Calum McFarlane.

Lista candidaţilor şi planurile BlueCo

Liam Rosenior a fost inclus pe lista scurtă de candidaţi după despărţirea lui Enzo Maresca de Chelsea. Francesco Farioli, antrenorul lui Porto, se află printre opţiunile luate în calcul, iar Filipe Luís, de la Flamengo, a atras de asemenea interes, după ce a condus echipa braziliană la o victorie în faţa lui Chelsea, în Cupa Mondială a Cluburilor, şi a evoluat în trecut pentru clubul londonez.

În paralel, BlueCo caută o soluţie pentru înlocuirea lui Rosenior la Strasbourg, în eventualitatea plecării acestuia. Filipe Coelho şi Jean-Marc Kuentz sunt aşteptaţi să asigure conducerea interimară, în timp ce Gary O'Neil, fost antrenor al lui Wolverhampton, este menţionat printre candidaţii pentru postul pe termen lung.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:17 - Liverpool, Londra, Manchester, sub ninsori abundente și viscol. Traficul rutier și aerian, paralizat
17:03 - Averile românilor, în vizorul BNR. Angajații instituției încep vizitele la domiciliu. Unde vor ajunge datele colectate
16:55 - Vasil Maliuk pleacă de la conducerea SBU. Cum ar putea afecta asta securitatea Ucrainei
16:47 - Tyson Fury revine în ring la 37 de ani
16:41 - Liam Rosenior, antrenorul favorit pentru Chelsea. A sosit la Londra pentru semnarea contractului
16:29 - Theo Rose, cadou inedit pentru tatăl ei. I-a cumpărat o sanie cu trei reni

HAI România!

Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”

Proiecte speciale