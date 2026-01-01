Chelsea l-a demis pe Enzo Maresca în prima zi din 2026. Final de drum după 18 luni pe Stamford Bridge

Clubul Chelsea a anunțat oficial despărțirea de antrenorul Enzo Maresca, punând capăt unui mandat de 18 luni pe Stamford Bridge chiar în prima zi a anului 2026, anunță Sky News.

Decizia a fost luată pe fondul unei forme sportive precare în campionatul intern, echipa reușind o singură victorie în ultimele șapte meciuri din Premier League. În acest moment, gruparea londoneză ocupă poziția a cincea în clasament, fiind deja la o distanță considerabilă de 15 puncte față de liderul Arsenal, fapt care a determinat conducerea să considere că o schimbare este necesară pentru a restabili obiectivele sezonului.

Deși finalul mandatului său a fost marcat de rezultate modeste și de o deteriorare a relațiilor cu ierarhia clubului, perioada lui Maresca la Londra a inclus și succese internaționale importante. Sub conducerea tehnicianului italian, Chelsea a reușit să câștige UEFA Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor, performanțe care vor rămâne puncte de referință în istoria recentă a echipei.

Totuși, tensiunile interne au devenit publice în luna decembrie, când Maresca a vorbit despre lipsa de sprijin din partea conducerii, semnalând o ruptură care a devenit inevitabilă după remiza recentă cu Bournemouth. Echipa se pregătește acum pentru un calendar extrem de solicitant în luna ianuarie, care include nouă meciuri în patru competiții diferite, primul test fiind confruntarea dificilă din deplasare împotriva celor de la Manchester City.

Deși Maresca semnase inițial un contract pe termen lung, valabil până în 2029, ambele părți au căzut de acord că o separare imediată reprezintă cea mai bună soluție pentru moralul vestiarului. Clubul a mulțumit antrenorului pentru trofeele aduse, însă prioritatea actuală rămâne securizarea unui loc în Champions League pentru sezonul viitor, mai notează Sky News.

Cariera lui Enzo Maresca înainte de sosirea pe Stamford Bridge a fost marcată de o tranziție de succes de la un mijlocaș tehnic la un antrenor adept al fotbalului pozițional. Ca jucător, italianul a cunoscut gloria europeană în special la Sevilla, unde a câștigat două Cupe UEFA, dar a activat și la cluburi mari precum Juventus sau Fiorentina.

După retragerea din activitate în 2017, el și-a început ucenicia în antrenorat ca asistent la echipe precum Ascoli, Sevilla și West Ham United. Această perioadă de formare i-a permis să-și dezvolte o viziune tactică clară, punând bazele stilului său care pune accent pe controlul jocului și pe construcția metodică de la firul ierbii.

Momentul decisiv în ascensiunea sa profesională a fost legat de colaborarea cu Pep Guardiola la Manchester City. Maresca a impresionat inițial la cârma echipei de tineret a „cetățenilor”, pe care a condus-o spre titlul în Premier League 2, pentru ca ulterior să devină asistentul principal al lui Guardiola în sezonul istoric al „Triplei” din 2023.

Această experiență la cel mai înalt nivel a fost urmată de primul său mare succes ca antrenor principal la Leicester City. Într-un singur sezon în Championship (2023-2024), italianul a transformat complet jocul „vulpilor”, reușind să câștige liga secundă engleză și să asigure promovarea directă în Premier League, performanță care i-a servit drept pașaport pentru contractul semnat ulterior cu Chelsea.