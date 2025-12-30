Tot mai mulți români renunță la viața din Anglia. Presa britanică vorbește despre „marea retragere”

După ani în care Regatul Unit a fost una dintre principalele destinații pentru românii care căutau salarii mai mari și stabilitate, lucrurile încep să se schimbe. Tot mai mulți conaționali aleg să părăsească Marea Britanie și să se întoarcă în România, iar presa britanică vorbește deja despre un fenomen clar conturat.

Daily Mail descrie fenomenul prin expresia „Marea retragere”: doar între ianuarie și iunie, au fost 37.000 de plecări și doar 14.000 de sosiri de cetățeni români. Statisticile ONS arată că românii părăsesc Regatul Unit într-un număr mai mare decât alte naționalități europene. În ultimele luni analizate, plecările românilor au depășit detașat plecările polonezilor.

Printre motive apar costurile ridicate ale vieții, presiunea socială, problemele cu sistemul public de sănătate, dar și discriminarea simțită mai ales după Brexit.

Unul dintre românii intervievați de Daily Mail povestește că viața lui în Marea Britanie a devenit complicată după Brexit:

Publicația britanică amintește că milioane de români au emigrat în ultimele decenii. Totuși, tabloul actual arată diferit. Publicația scrie că „economia în plină expansiune a României, cu salarii medii care au crescut în ultimii zece ani, șomaj redus, locuințele ieftine și rata percepută a criminalității mai scăzută, i-au tentat pe mulți să se întoarcă acasă”.

Un cuplu stabilit la Bristol a renunțat la viața din Marea Britanie și a ales satul Apold, din Mureș. Și-au putut permite teren și o mică fermă, lucru imposibil în Regatul Unit din cauza prețurilor: „România ne-a oferit terenuri la prețuri accesibile, un climat mai favorabil pentru viața în aer liber și șansa de a ne construi o viață la țară, ceea ce nu ar fi fost realist pentru noi în Marea Britanie”.

În 2019 a fost lansată o campanie care sprijină revenirea românilor prin subvenții pentru afaceri. Un exemplu este Bogdan Țermure, care a primit bani prin Start Up Nation și și-a deschis o firmă de livrări. El povestește că, după Brexit, lucrurile s-au schimbat radical:

„A fost foarte greu pentru noi. S-a ajuns în situația în care românii erau asociați doar cu lucruri negative în Marea Britanie. Când întâlneam oameni noi, le spuneam că sunt rus, pentru că asta crea o impresie mai bună. Abia mai târziu le mărturiseam că sunt român”.

Revenit la Iași, a dezvoltat o afacere care funcționează bine și a primit și finanțări europene.

Un alt român povestește că a decis să plece din cauza „lipsei de respect din partea britanicilor” și a percepției negative despre români. O altă tânără, Ștefania, spune că decizia ei a fost influențată de experiențele cu NHS:

„Iubesc Anglia… Dar am fost la un pas de moarte din cauza NHS și am decis că voi primi îngrijiri medicale mai bune în România”.

Cristina Costache și soțul ei, după cinci ani în Sussex, au decis să se întoarcă la Sibiu.

Ea povestește: „Nu mi-a plăcut deloc vremea… Londra nu este atât de sigură… În Marea Britanie totul este scump”.

Pentru unii, decizia a venit odată cu noi joburi în România. Neurochirurgul Horațiu Ioani spune că nu s-a simțit discriminat în Marea Britanie, dar: „Am plecat pur și simplu pentru că aveam provocarea unui nou proiect… Este un mare lux pentru mine. Am mai mult control asupra vieții mele”.

Conform Numbeo, România este percepută ca fiind mai sigură decât mai multe state vest-europene, deși persistă îngrijorările legate de corupție.

În prezent, numărul românilor din Regatul Unit nu este foarte clar, estimările variind între câteva sute de mii și peste un milion.

După Brexit, sute de mii au primit statut de ședere permanentă sau temporară, însă o parte dintre ei aleg deja să revină acasă, în căutarea unei vieți pe care o simt mai stabilă și mai apropiată de familie.