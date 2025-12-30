Social

Românii au uitat de Valea Prahovei și s-au concentrat într-o zonă de vis din Hunedoara

Românii au uitat de Valea Prahovei și s-au concentrat într-o zonă de vis din Hunedoara
Peste 2.000 de turiști se aflau marți în Straja, stațiune montană din județul Hunedoara, unde sporturile de iarnă pot fi practicate în continuare, în pofida condițiilor meteo nefavorabile. Vântul puternic și viscolul sunt prezente în zonă, iar vizibilitatea este redusă din cauza ceții.

Potrivit autorităților locale, schiorii au acces, în prezent, la trei pârtii deschise, pe care stratul de zăpadă permite desfășurarea activităților în condiții acceptabile de siguranță.

Trei pârtii sunt deschise, iar o parte din zăpadă este artificială

Șeful Formației Salvamont Lupeni-Straja, George Resiga, a declarat că se schiază pe pârtiile Constantinescu, Mutu și Platoul Soarelui. Starea acestora a fost evaluată cu nota 8, în condițiile în care aproximativ jumătate din stratul de zăpadă a fost produs cu ajutorul tunurilor de zăpadă artificială.

„Se schiază pe pârtiile Constantinescu, Mutu şi Platoul Soarelui. Starea pârtiilor poate fi evaluată cu nota 8, jumătate din stratul de zăpadă de pe acestea fiind produs cu ajutorul tunurilor de zăpadă artificială. În staţiune viscoleşte şi este ceaţă”, a declarat George Resiga, pentru AGERPRES.

În aceste condiții, administratorii pârtiilor monitorizează constant evoluția vremii și a stratului de zăpadă.

Risc de avalanșă

Risc crescut de avalanșă în munții Făgăraș. Sursa foto: Scattoselvaggio | Dreamstime.com

Salvamontiștii recomandă turiștilor să rămână exclusiv pe pârtiile amenajate

Având în vedere prognoza meteo pentru zilele următoare, care indică menținerea vântului puternic, șeful Salvamont Lupeni-Straja le-a recomandat turiștilor să nu părăsească zonele special amenajate pentru schi. Ieșirea în afara pârtiilor poate deveni periculoasă, în special în condiții de vizibilitate redusă și strat de zăpadă instabil.

Reprezentanții Salvamont atrag atenția că respectarea traseelor marcate este esențială pentru prevenirea accidentelor și pentru intervenții rapide în caz de nevoie.

Schiul de tură este descurajat din cauza stratului subțire de zăpadă

Salvamontiștii avertizează că schiul de tură nu este recomandat în această perioadă, mai ales la altitudini mai mari. Stratul de zăpadă este insuficient și instabil, ceea ce crește riscul de accidentare.

„Nu se recomandă schiul de tură pentru că la o altitudine mai mare de 1.800 de metri, zăpada măsoară doar 5–15 centimetri. Sub acest strat se găsesc câţiva centimetri de gheaţă şi este periculos pentru turişti”, a explicat George Resiga.

Aceste condiții fac imposibilă practicarea în siguranță a sporturilor de iarnă în afara zonelor controlate.

Există risc de avalanșă în zonele expuse la vânt

Șeful Salvamont Lupeni-Straja a atras atenția și asupra riscului de avalanșă, în special în zona cornișelor expuse la vânt. În aceste sectoare, zăpada adunată poate deveni instabilă și se poate desprinde, punând în pericol turiștii care se aventurează în afara pârtiilor.

Autoritățile montane monitorizează permanent aceste zone și recomandă evitarea lor, mai ales în perioadele cu viscol și rafale puternice de vânt.

Salvamontiștii au intervenit în mai multe cazuri de accidentare pe pârtii

În ultimele zile, echipele Salvamont au avut de gestionat mai multe incidente. Potrivit informațiilor transmise, salvamontiștii au intervenit în șapte cazuri pentru acordarea primului ajutor schiorilor care au suferit căzături pe pârtii.

În toate situațiile, victimele au fost transportate la spital pentru investigații și tratament medical. Reprezentanții Salvamont reamintesc turiștilor importanța adaptării vitezei la condițiile de pe pârtie și a purtării echipamentului de protecție.

