Orașul din inima României unde te poți muta cu chirie și plătești 500 de lei

Într-o perioadă marcată de scumpiri și taxe noi, un oraș din România oferă spre închiriere o garsonieră la prețul de 500 de lei pe lună.

În Hunedoara este disponibilă cea mai mică chirie din 2026, o garsonieră din centrul orașului fiind oferită spre închiriere cu doar 500 de lei pe lună, potrivit unui anunț publicat pe OLX.

În anunț se arată că garsoniera este situată în centrul orașului, are o suprafață de 10 metri pătrați și se află în blocul CM5, fiind curată și modestă, cu baie proprie și locuri de parcare în fața imobilului. Proprietarul menționează, de asemenea, că garsoniera se închiriază cu 500 de lei pe lună și solicită o garanție de 800 de lei, fiind potrivită pentru o persoană care caută un spațiu accesibil și funcțional.

Județul Hunedoara rămâne o zonă unde imobilele se vând la prețuri accesibile. Tot aici, o garsonieră de 36 mp a ajuns să coste doar 7.000 de euro. Comparativ cu orașe mari precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, unde o locuință similară poate depăși 70.000–100.000 de euro, astfel de oferte pot fi atractive pentru investitori interesați de proiecte de renovare sau investiții pe termen lung.

Conform anunțului publicat pe una dintre cele mai cunoscute platforme de vânzare-cumpărare, garsoniera se află în Vulcan, pe Aleea Muncii, este semidecomandată și are o suprafață utilă de 36 mp. Proprietarul a explicat că locuința este situată la parterul blocului și este potrivită pentru amenajarea unui cabinet veterinar, stomatologic sau a altui tip de cabinet.

Spațiul nu a mai fost locuit de peste 20 de ani, astfel că viitorul proprietar trebuie să investească într-o renovare completă. Garsoniera este scoasă la vânzare pentru 7.000 de euro, iar prețul este negociabil.

„Vând garsonieră la parter, în zona din spatele PECO, foarte potrivită pentru a deveni cabinet veterinar sau alt tip de cabinet. Se poate face intrare separată. Garsoniera este compusă așa: hol mare cu intrare în baie și bucătărie, apoi din bucătărie se trece în camerăz. Nu este locuită de mai bine de 20 de ani, deci este de renovat total. Nu sunt disponibile fotografii, dar se poate vedea. Este situată în Vulcan, Aleea Muncii, ap.1”, se arată în anunțul publicat la finalul lunii martie.