Social

Orașul din inima României unde te poți muta cu chirie și plătești 500 de lei

Comentează știrea
Orașul din inima României unde te poți muta cu chirie și plătești 500 de lei Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Într-o perioadă marcată de scumpiri și taxe noi, un oraș din România oferă spre închiriere o garsonieră la prețul de 500 de lei pe lună.

Garsoniera, situată în centrul orașului

În Hunedoara este disponibilă cea mai mică chirie din 2026, o garsonieră din centrul orașului fiind oferită spre închiriere cu doar 500 de lei pe lună, potrivit unui anunț publicat pe OLX.

În anunț se arată că garsoniera este situată în centrul orașului, are o suprafață de 10 metri pătrați și se află în blocul CM5, fiind curată și modestă, cu baie proprie și locuri de parcare în fața imobilului. Proprietarul menționează, de asemenea, că garsoniera se închiriază cu 500 de lei pe lună și solicită o garanție de 800 de lei, fiind potrivită pentru o persoană care caută un spațiu accesibil și funcțional.

Hunedoara, un județ cu prețuri accesibile

Județul Hunedoara rămâne o zonă unde imobilele se vând la prețuri accesibile. Tot aici, o garsonieră de 36 mp a ajuns să coste doar 7.000 de euro. Comparativ cu orașe mari precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, unde o locuință similară poate depăși 70.000–100.000 de euro, astfel de oferte pot fi atractive pentru investitori interesați de proiecte de renovare sau investiții pe termen lung.

O nouă criză globală se apropie, a avertizat șeful celei mai mari bănci din lume
Ce este ECMO, procedura invazivă pentru situații extreme, care i-ar putea salva viața lui Mircea Lucescu
Bloc apartamente

Apartamente. Sursa foto: Vlad Ispas | Dreamstime.com

Conform anunțului publicat pe una dintre cele mai cunoscute platforme de vânzare-cumpărare, garsoniera se află în Vulcan, pe Aleea Muncii, este semidecomandată și are o suprafață utilă de 36 mp. Proprietarul a explicat că locuința este situată la parterul blocului și este potrivită pentru amenajarea unui cabinet veterinar, stomatologic sau a altui tip de cabinet.

Prețul, negociabil

Spațiul nu a mai fost locuit de peste 20 de ani, astfel că viitorul proprietar trebuie să investească într-o renovare completă. Garsoniera este scoasă la vânzare pentru 7.000 de euro, iar prețul este negociabil.

„Vând garsonieră la parter, în zona din spatele PECO, foarte potrivită pentru a deveni cabinet veterinar sau alt tip de cabinet. Se poate face intrare separată. Garsoniera este compusă așa: hol mare cu intrare în baie și bucătărie, apoi din bucătărie se trece în camerăz. Nu este locuită de mai bine de 20 de ani, deci este de renovat total. Nu sunt disponibile fotografii, dar se poate vedea. Este situată în Vulcan, Aleea Muncii, ap.1”, se arată în anunțul publicat la finalul lunii martie.

Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Fost ministru de Externe al României: Domnul Bolojan nu înțelege ce spune. Și știe că nu înțelege
Marea dilemă în privința imprevizibilului Donald Trump. Ce va face președintele SUA după mesajul isteric?
Adrian Severin: Cine a semnat contractul cu Pfizer putea să știe că e o imensă escrocherie

Proiecte speciale