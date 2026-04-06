Blocaj pe piața imobiliară. Prețuri mari, tranzacții tot mai puține

Piața imobiliară din România înregistrează în martie 2026 creșteri ale prețurilor locuințelor, în timp ce numărul tranzacțiilor scade în majoritatea marilor orașe, potrivit datelor Storia și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Piața imobiliară din România intră într-o nouă fază de ajustare, marcată de evoluții divergente între prețuri și volumul tranzacțiilor.

În martie 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, datele indică majorări semnificative ale prețurilor solicitate pentru locuințe în marile orașe, în timp ce numărul de vânzări înregistrează scăderi consistente în cele mai importante centre urbane.

În București, prețurile locuințelor au crescut cu 22%, ajungând la 2.402 euro/mp. În Craiova, avansul este de 15%, până la 2.090 euro/mp, iar în Timișoara prețurile au urcat cu 11%, până la 1.978 euro/mp.

Evoluția vine pe fondul inflației ridicate și al modificărilor fiscale, inclusiv eliminarea cotei reduse de TVA și creșterea TVA standard, factori care au influențat direct costul final al locuințelor.

În paralel cu creșterea prețurilor, piața înregistrează o reducere a activității de tranzacționare în mai multe județe importante.

În București, tranzacțiile au scăzut cu 13,4%. În Dolj, unde se află Craiova, declinul este de 25,9%, iar în Timiș, unde se află Timișoara, scăderea ajunge la 25%.

Există totuși și excepții de la această tendință. În Brașov, numărul tranzacțiilor a crescut cu 4,4%, iar în Sibiu avansul este de 6,5%, potrivit datelor analizate.

Evoluția pieței este explicată printr-un dezechilibru între cerere și ofertă, pe fondul unei prudențe crescute din partea cumpărătorilor.

În același timp, oferta de locuințe vechi a crescut cu până la 19%, în timp ce stocul de locuințe noi se află în scădere, ceea ce contribuie la presiunea asupra prețurilor și la diferențele dintre segmentele de piață.

În București, diferența dintre locuințele noi și cele vechi este una dintre cele mai accentuate. Locuințele vechi au ajuns la 2.653 euro/mp, în creștere cu 24% față de martie 2025, în timp ce locuințele noi au atins 2.099 euro/mp, după un avans de 14%.

În alte orașe, diferențele sunt mai reduse sau chiar inversate. În Brașov, prețurile sunt apropiate, dezvoltatorii solicitând 2.364 euro/mp pentru locuințe noi (+7%), iar proprietarii 2.342 euro/mp pentru locuințe vechi (+8%).

În Cluj-Napoca, prețurile aproape se suprapun, locuințele noi ajungând la 3.279 euro/mp (+6%), iar cele vechi la 3.275 euro/mp (+7%). În Constanța, locuințele noi au crescut cu 5% până la 2.097 euro/mp, în timp ce locuințele vechi au urcat cu 8% la 2.115 euro/mp.

În Craiova, tranzacțiile au scăzut cu 25,9% față de martie 2025, dar au crescut cu 29% față de februarie 2026. Prețurile au urcat cu 12% pe segmentul locuințelor noi, până la 2.098 euro/mp, și cu 15% pe segmentul locuințelor vechi, la 2.088 euro/mp.

În Iași, tranzacțiile au scăzut cu 3% față de martie 2025, însă au crescut cu 25% comparativ cu februarie 2026. Locuințele noi au ajuns la 1.916 euro/mp (+11%), iar cele vechi la 1.992 euro/mp (+5%).

În Oradea, tranzacțiile au scăzut cu 29,2% în județul Bihor, dar au crescut cu 25% față de luna precedentă. Prețurile pentru locuințe noi au ajuns la 1.996 euro/mp (+8%), iar pentru locuințe vechi la 1.822 euro/mp (+7%).

În Sibiu, tranzacțiile au crescut cu 6,5% față de martie 2025 și cu 25% față de februarie 2026. Locuințele noi au ajuns la 1.959 euro/mp (+7%), iar cele vechi la 1.971 euro/mp (+7%).

În Timișoara, tranzacțiile au scăzut cu 26% față de martie 2025, dar au crescut cu 50% față de februarie 2025. Locuințele noi au ajuns la 2.056 euro/mp (+16%), iar cele vechi la 1.954 euro/mp (+10%).

În Cluj-Napoca, tranzacțiile au scăzut cu 7,8% față de martie 2025, dar au crescut cu 72% față de februarie 2026. Locuințele noi au ajuns la 3.279 euro/mp (+6%), iar cele vechi la 3.275 euro/mp (+7%).

În Constanța, tranzacțiile au scăzut cu 33,4% față de martie 2025, dar au crescut cu 87% față de februarie 2026. Locuințele noi au ajuns la 2.097 euro/mp (+5%), iar cele vechi la 2.115 euro/mp (+8%).

Evoluțiile din piața imobiliară sunt corelate cu o inflație anuală de aproximativ 10%, modificări fiscale recente, inclusiv ajustări ale TVA, precum și cu tensiuni geopolitice care pot influența costurile materialelor de construcție.

Datele provin din analiza realizată pe baza informațiilor Storia și ANCPI, pentru luna martie 2026 comparativ cu martie 2025 și februarie 2026.