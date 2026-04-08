Sport

Un stadion din România ar putea primi numele „Mircea Lucescu”

Comentează știrea
Mircea Lucescu. Sursa foto. Facebook
Din cuprinsul articolului

Noul stadion al Corvinului Hunedoara, aflat în proiect și estimat pentru 2029, ar putea primi numele lui Mircea Lucescu. Autoritățile locale au confirmat că varianta este analizată oficial, la doar câteva ore după decesul fostului selecționer.

Autoritățile din Hunedoara iau în calcul numele lui Mircea Lucescu pentru noul stadion

Noul stadion care urmează să fie construit la Hunedoara ar putea purta numele lui Mircea Lucescu, una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc. Informația a fost confirmată de primarul municipiului, Dan Bobouțanu, care a spus că această variantă este în analiză după dispariția fostului antrenor.

Oficialul local a declarat că au existat discuții pe această temă, inclusiv în trecut, și că subiectul rămâne deschis la nivel administrativ.

„Eu am mai discutat cu Andone acest lucru, și cu nea Mircea, când a fost la un meci cu CFR în Cupă. Tocmai apăruse diferendul cu familia lui Michael Klein și i-am zis lui Andone: «Ce-ar fi...». «Ar fi onorat»”, a declarat Dan Bobouțanu.

Edilul a spus că decizia nu este doar simbolică, ci vine pe fondul recunoașterii contribuției pe care Mircea Lucescu a avut-o la dezvoltarea fotbalului din Hunedoara. O decizie finală urmează să fie luată pe măsură ce proiectul noii arene avansează.

Dan Bobouțanu

Dan Bobouțanu/ Sursa: Facebook

Proiectul noii arene a clubului Corvinul Hunedoara este în derulare, iar finalizarea este estimată pentru anul 2029. Astfel, autoritățile locale iau în calcul ca stadionul să fie denumit „Mircea Lucescu”, în semn de respect pentru activitatea sa la club.

Actuala echipă evoluează în Liga a 2-a, unde e lider, și are ca obiectiv promovarea în Superliga.

Mircea Lucescu, personalitate marcantă pentru istoria clubului Corvinul

Mircea Lucescu și-a început cariera de antrenor la Hunedoara, la Corvinul, în anul 1978. A activat acolo și ca antrenor-jucător, perioadă în care clubul a înregistrat unele dintre cele mai bune performanțe din istoria sa.

Sub conducerea sa, echipa a obținut locul al treilea în campionat și a ajuns în Cupa UEFA, performanțe rămase repere importante pentru clubul hunedorean.

Reacții și omagii după dispariția fostului antrenor. Vineri, zi de doliu la nivelul municipiului Hunedoara

După decesul lui Mircea Lucescu, autoritățile locale au anunțat și declararea unei zile de doliu la nivelul municipiului Hunedoara. Este a doua astfel de decizie din istoria orașului, după cea luată în cazul lui Mihai Leu.

Dan Bobouțanu a vorbit despre importanța lui Lucescu pentru comunitate și pentru fotbalul românesc, evidențiind legătura puternică dintre fostul antrenor și oraș.

A fost o personalitate foarte puternică. Este o pierdere mare. Pentru familie, vreau să transmit condoleanțe prin intermediul dumneavoastră. De fapt, este o pierdere mare pentru România sportivă, dar și pentru comunitatea locală” a declarat primarul Hunedoarei.

Edilul a mai spus că memoria lui Lucescu este prezentă în comunitatea locală, unde acesta a avut numeroase legături personale și profesionale de-a lungul anilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale