Care sunt cele mai periculoase orașe din Europa. A intrat și România în top

Un top al cel mai periculoase orașe din Europa enumeră pe primele locuri pe cele din Anglia, Franța sau Belgia. Urmează chiar și un oraș din Suedia, România neapărând în acest clasament.

Bradford din Anglia se află pe primul loc în acest top. Indicele este 67.1. Problemele esențiale ale acestui oraș sunt cele legate de infracțiunile violente, vandalism și tâlhării. Următorul pe listă este Marseille, din Franța.

Acesta are un indice al infracțiunilor de 65.3. Practic acesta a crescut cu 0.01 punct față de anul trecut. Orașul port are probleme grave legat de traficul de droguri și infracțiunile violente. În zonele din jurul portului și în cartierele periferice este cu atât mai complicat.

Coventry, un alt oraș din marea Britanie este pe locul trei. Față de anul trecut acesta și-a păstrat același indice de 65.0, legat de infracționalitate. Criminalitatea este înregistrată la nivelul locuitorilor, unde ar exista furturi din mașini, vandalism, dar și trafic de droguri. Tot un oraș din Marea Britanie este și următorul pe listă. Este vorba despre Birmingham, Regatul Unit, care are acum un indice: 63.6, crescut cu 0.01 puncte față de anul trecut.

Aici infracțiunile au legătură cu furturile din locuințe, mașini, dar și cu tâlhăriile. Cert este că acest oraș este considerat nesigur pe timp de noapte. Următorul pe listă este Napoli din Italia. Acesta are un indice de 62.8, în creștere cu 0.02 puncte față de anul precedent. Aici principalele probleme sunt legate de criminalitatea organizată, dar și cele legate de furturile de buzunare și atacurile în trafic.

Grenoble din Franța a ajuns pe locul 6 cu un indice de 62.1, în timp ce anul trecut avea doar 60.4. Vandalismul și consumul de droguri sunt principalele probleme care se înregistrează aici. Montpellier are acum un indice al infracționalității de 61.1, față de 62.3, cel de anul trecut.

Siguranța pe timp de noapte rămâne o problemă gravă înregistrată aici. Catania, Liege, dar și Malmo sunt alte orașe unde infracționalitate atinge cote alarmante. Orașul din România aflat pe locul 31 în acest tot, este Constanța. Bucureștiul se află după locul 100.