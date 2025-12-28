International

Mașina unui român, distrusă în timpul unui atentat cu bombă în Italia

Mașina unui român, distrusă în timpul unui atentat cu bombă în Italia
Un atentat cu bombă a avut loc în zorii zilei de sâmbătă, 27 decembrie, în orașul Latina din Italia. Explozia s-a produs în cartierul Nicolosi, aproape de centrul istoric, iar mașina distrusă complet aparținea unui cetățean român, despre care autoritățile precizează că nu are legături cu lumea interlopă, potrivit vigilfuoco.it.

Autoturismul distrus de explozie aparținea unui muncitor român

Bomba a explodat pe Corridoni, o zonă care nu figura printre „zonele roșii” stabilite anterior de Prefectură, după atacurile din lunile trecute. Acest aspect sporește îngrijorarea autorităților, în condițiile în care atentatele par să se extindă din punct de vedere geografic.

Deflagrația s-a produs în cursul dimineții, trezind locuitorii din zonă și provocând pagube materiale mari.

Potrivit anchetatorilor, autoturismul distrus de explozie aparținea unui muncitor român în vârstă de 45 de ani, care nu are antecedente penale și nu are legături cu grupările criminale investigate. Autoritățile analizează ipoteza unei victime colaterale, pe fondul unui conflict violent dintre grupări infracționale locale pentru controlul piețelor de droguri.

Anchetatorii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere

Cazul este investigat de Squadra Mobile a Poliției de Stat italiene, sub coordonarea Parchetului din Latina. La fața locului au ajuns polițiști, pompieri și echipele Poliției Științifice, care au ridicat probe și au analizat zona pentru a stabili tipul de exploziv folosit.

Poliție Italia

Poliție Italia. Sursa foto Dreamstime

Anchetatorii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din cartier, pentru a stabili traseul și identitatea celor care au plasat bomba.

Șapte incidente cu explozibili raportate în orașul Latina

Explozia din cartierul Nicolosi se adaugă într-o serie de atacuri care au provocat panică în rândul locuitorilor din Latina. Din luna mai până acum, autoritățile au raportat șapte incidente cu explozibili în mai multe cartiere ale orașului.

Autoritățile italiene au intensificat măsurile de securitate, însă valul de violență ridică semne serioase de întrebare legate de capacitatea de control a fenomenului infracțional. Autoritățile italiene continuă ancheta, iar până în acest moment nu au fost făcute rețineri.

