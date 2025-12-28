Zona invizibilă din jurul mașinii care poate transforma o manevră obișnuită în tragedie

Accidentele cauzate de unghiul mort reprezintă o sursă frecventă de pericol pe drumurile publice. Această zonă din jurul vehiculului, invizibilă pentru șofer prin oglinzile retrovizoare sau laterale, poate ascunde alte vehicule, bicicliști sau pietoni, crescând riscul de coliziuni la schimbarea benzii, viraje sau parcări.

Codul Rutier prvede clar că șoferii au obligația de a se asigura că pot executa în siguranță orice manevră, inclusiv schimbarea benzii și virajele, ceea ce implică verificarea atentă a unghiurilor moarte. Instructorul auto Andrei Dima explică modul în care unghiul mort poate fi identificat și gestionat corect, pentru a preveni accidentele și a respecta legea.

Unghiul mort este acea zonă din jurul mașinii care nu poate fi observată direct de șofer, nici prin oglinda retrovizoare, nici prin oglinzile laterale. „Este zona în care pot dispărea vehiculele mai mici, bicicliști sau pietoni, crescând riscul de accidente la schimbarea benzii, viraje sau parcări. Unghiul mort este principala cauză a coliziunilor laterale. Mulți șoferi cred că totul este vizibil în oglinzi, dar realitatea arată altfel. Trebuie să fii mereu atent și să verifici zonele nevăzute”, ne-a explicat instructorul auto Andrei Dima.

Unele mașini sunt mai predispuse la unghiuri moarte extinse: SUV-urile, camioanele, autobuzele, furgonetele, mașinile sport cu profil jos sau autovehiculele cu geamuri laterale mici. Dimensiunea și forma vehiculului influențează direct cât de mari sunt zonele nevăzute.

Instructorul auto a detaliat ce trebuie să știe șoferii despre unghiul mort:

Limitarea oglinzilor: Oglinzile retrovizoare și laterale oferă vedere incompletă. Chiar și cu reglaje corecte, unghiul mort rămâne. Senzorii și camerele pot ajuta, dar nu elimină complet riscul.

Stâlpii mașinii: Stâlpii A, B și C pot bloca vederea, mai ales în viraje sau intersecții. Cu cât sunt mai groși, cu atât vederea e mai redusă.

Poziția scaunului și bagajele: Reglarea incorectă a scaunului sau bagaje montate pe lunetă ori suporturi de biciclete pot ascunde complet obiecte sau persoane din unghiurile laterale.

Coliziuni laterale: Schimbarea benzii fără a verifica unghiul mort poate duce la impact cu alte vehicule.

Accidente cu bicicliști sau motocicliști: Vehiculele mici sunt greu de observat și sunt vulnerabile.

Accidente la viraje și intersecții: Pietonii sau alte vehicule pot apărea brusc din lateral, în special în orașe aglomerate.

Coliziuni în parcare: Spațiile restrânse și obstacolele ascunse pot provoca accidente minore sau grave.

Andrei Dima a venit și cu sfaturi pentru a preveni accidentele. Toți șoferii trebuie să facă următoarele verificări:

Reglarea oglinzilor: Oglinda retrovizoare trebuie să ofere vedere completă în spate, iar oglinzile laterale să acopere cât mai mult din benzile adiacente.

Verificarea unghiului mort: Înainte de schimbarea benzii sau manevre, uită-te direct peste umăr pentru a verifica zona nevăzută.

Utilizarea oglinzilor și camerelor suplimentare: Oglinzile convexe pentru unghi mort și camerele de bord extind vizibilitatea și reduc riscul.

Distanță și viteză: Păstrează o distanță sigură față de alte vehicule și adaptează viteza la condițiile de trafic.

Fără distrageri: Concentrarea completă la volan este esențială.

Instructorul Andrei Dima a povestit că, din experiența sa, bicicliștii sunt frecvent acroșați din cauza faptului că șoferii nu verifică unghiul mort: „Am avut cursanți care au aproape lovit bicicliști pentru că nu au verificat unghiul mort înainte de a schimba banda. De altfel, astfel de accidente sunt cele mai frecvente. Într-un alt caz, un cursant nu a văzut o motocicletă într-un viraj strâns și s-a produs o coliziune minoră, dar putea fi mult mai grav. Soluția este simplă: verifici oglinzile, te uiți peste umăr și folosești tehnologiile de siguranță disponibile”.