Suspectul reținut în cazul atacului armat de la Universitatea Brown va fi eliberat

Persoana reținută duminică în urma atacului armat de la Universitatea Brown, în care doi studenți au fost uciși și nouă răniți, va fi eliberată, au anunțat oficialii, iar ancheta continuă, potrivit The Associated Press.

Atacul de sâmbătă după-amiază a provocat ore de haos în campusul Universității Brown și în cartierele din jurul Providence, în timp ce sute de agenți îl căutau pe atacator și îi îndemnau pe studenți să se adăpostească. Alerta, care s-a prelungit până noaptea, a fost ridicată duminică dimineață.

Autoritățile nu au oferit informații despre un posibil motiv al atacului. Ulterior, au anunțat că au reținut o „persoană de interes”, un bărbat de 24 de ani din Wisconsin, au declarat două surse familiarizate cu cazul.

Colonelul Oscar Perez, șeful poliției din Providence, a declarat că nimeni nu a fost încă pus sub acuzare și că nu este căutat nimeni altcineva, refuzând să precizeze dacă persoana reținută are legătură cu atacul. Bărbatul a fost reținut la hotelul Hampton Inn din Coventry, Rhode Island, unde polițiștii și agenții FBI au percheziționat zona.

Primarul Brett Smiley și alți oficiali locali și statali au anunțat că bărbatul va fi eliberat, precizând că ancheta ia o „direcție diferită”. Procurorul general Peter Neronha a spus că există suficiente dovezi pentru reținere inițială, dar nu a oferit detalii suplimentare despre motive.

Autoritățile au declarat că persoana neidentificată din imaginile camerelor de supraveghere este suspectul căutat. Directorul FBI, Kash Patel, a precizat că suspectul a fost localizat într-o cameră de hotel din Coventry, Rhode Island, folosindu-se de date de geolocalizare și o echipă specializată în analiza datelor celulare.

Atacatorul a fugit după ce a împușcat studenți într-o sală de clasă din clădirea de inginerie Barus & Holley, unde ușile exterioare erau descuiate în timpul examenelor. Universitatea a anulat toate cursurile și examenele pentru semestrul curent, permițând studenților să părăsească campusul.