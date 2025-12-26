Celebrul antrenor francez Jean-Louis Gasset a murit la vârsta de 72 de ani

Jean-Louis Gasset, antrenor și figură emblematică a fotbalului francez, a murit vineri, la vârsta de 72 de ani. „Crescut în acest club, el i-a impresionat pe toți cei care l-au cunoscut prin profesionalismul, bunătatea și dorința sa de a transmite cunoștințele dobândite”, a scris clubul Montpellier, unde sportivul a activat de-a lungul timpului atât ca jucător, cât și ca antrenor, într-o postare pe Facebook.

Fostul mijlocaș și-a desfășurat aproape întreaga carieră de jucător la Montpellier, între 1975 și 1985, unde a contribuit la ascensiunea clubului cofondat de tatăl său, Bernard, împreună cu Louis Nicollin. După retragere, a pregătit echipa în mai multe mandate, cel mai recent încheiat cu mai puțin de un an în urmă.

„Ca jucător al clubului, el şi-a lăsat amprenta asupra tuturor celor care l-au întâlnit prin profesionalismul, bunătatea și dorința sa de a transmite cunoștințele dobândite”, a anunțat clubul.

Originar din Montpellier, Jean-Louis Gasset s-a întors de mai multe ori la clubul său de suflet. Totuși, a antrenat și alte echipe din Franța, printre care Saint-Etienne, Bordeaux și, cel mai recent, Olympique Marseille.

„Astăzi, clubul din Montpellier a pierdut una dintre figurile sale emblematice. Tristețea noastră este imensă când ne amintim de zâmbetul său, de vocea sa inimitabilă și de simțul său ascuțit al formulării”, a mai anunțat clubul.

Jean-Louis Gasset a fost mult timp antrenor secund al lui Laurent Blanc, colaborând cu acesta la Bordeaux, la naționala Franței, „Les Bleus”, între 2010 și 2012, apoi la Paris SG, din 2013 până în 2016. Ulterior, a pregătit selecționata Coastei de Fildeș până la Cupa Africii pe Națiuni din 2023, competiție pe parcursul căreia a demisionat, înainte ca „Elefanții” să câștige trofeul pe teren propriu.

„Președintele Laurent Nicollin și întreg clubul doresc să transmită sincere condoleanțe familiei lui Jean-Louis Gasset, în special fiului său Robin, actualul adjunct al lui Zoumana Camara la conducerea echipei principale a clubului, fiicei sale Coralie, mamei sale Eliane și întregii familii Gasset”, a mai anunțat clubul.