Cu ce se ocupă Gică Hagi de când nu mai e antrenor: „Regele” este foarte activ

Gheorghe Hagi (60 de ani) s-a retras din funcția de manager tehnic al celor de la Farul Constanța, la finalul sezonului trecut. Tiberiu Curt (50 de ani), vicepreședintele clubului, a dezvăluit cu ce se ocupă Hagi după retragerea de pe banca , potrivit digisport.ro.

Gheorghe Hagi a ales să continue alături de Consiliul de Administrație al Farului Constanța, dar în ultimele luni și-a desfășurat activitatea mai mult din umbră, evitând lumina reflectoarelor.

„Domnul Hagi a comunicat clar că va face un pas către partea administrativă a clubului. În continuare, se ocupă în mod direct de administrația clubului și de juniori.” a declarat Tiberiu Curt.

Vicepreședintele clubului, Tiberiu Curt, a declarat că Hagi a fost foarte activ în această perioadă, ocupându-se direct de administrația clubului și de coordonarea juniorilor.

Vicepreședintele Tiberiu Curt a declarat că fostul manager tehnic a fost foarte activ în cadrul clubului și că viitoarele decizii privind implicarea sa rămân la latitudinea sa. Deși Ianis Zicu a fost prezentat pe site-ul clubului ca antrenor principal, poziția oficială este ocupată de Cristian Sava.

În ultimele luni, clubul și tehnicianul au fost reclamați de Școala Federală de Antrenori, iar la începutul lunii octombrie Farul a transmis un comunicat prin care solicita presei să nu mai folosească titlul de „principal” pentru Zicu.

Ciprian Marica, acționar al Farului Constanța, a declarat că Hagi s-a ocupat din nou de Academia Hagi și că ar dori să vândă un pachet de acțiuni, inclusiv cel majoritar. Fostul manager tehnic urmărește, cel mai probabil, să se dedice din nou antrenoratului.

Marica a precizat că Hagi vrea ca filosofia și strategia implementate la club să fie respectate de noul acționariat și să păstreze un rol activ în luarea deciziilor. Aceasta ar permite continuarea direcției stabilite de fostul antrenor în cadrul echipei.