Sport

Åge Hareide, pion al istoriei fotbalului nordic, a murit la 72 de ani

Comentează știrea
Åge Hareide, pion al istoriei fotbalului nordic, a murit la 72 de aniSursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Fotbalul scandinav este în doliu după ce Åge Hareide, antrenor emblematic și fost internațional, s-a stins din viață, la scurt timp după o luptă grea cu boala. Hareide, care a scris istorie pe teren, pe bancă și la marile turnee finale, a condus printre altele naționala Nordică la Cupa Mondială și a rămas un reper al fotbalului nordic. Anunțul a fost făcut de familia sa.

Åge Hareide, legenda fotbalului norvegian, a pierdut lupta cu cancerul

Fostul antrenor și fundaș norvegian Åge Hareide a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. Anunțul a fost făcut de familie joi, cu o săptămână înainte de Crăciun.

În noiembrie fusese anunțat că Hareide fusese diagnosticat cu cancer la creier. Boala cu care s-a luptat în ultimele luni i-a adus sfârșitul la aproximativ șase luni după primirea diagnosticului.

Fotbalul norvegian își ia rămas bun de la emblematicul antrenor care a făcut istorie

Înainte de a muri, Hareide trebuia să fie expert TV pentru NRK la meciul Italia – Norvegia, însă starea de sănătate nu i-a mai permis. Selecționerul Norvegiei, Ståle Solbakken, l-a numit „unul dintre cei mai mari oameni de fotbal ai Norvegiei”

Cine va moșteni, de fapt, averea Rodicăi Stănoiu. Ultima dorință a fostului ministru
Cine va moșteni, de fapt, averea Rodicăi Stănoiu. Ultima dorință a fostului ministru
Când vine adevărata iarnă. Prognoza până pe 19 ianuarie
Când vine adevărata iarnă. Prognoza până pe 19 ianuarie
fotbal

Fotbal. Sursa foto: Freepik

Hareide a fost antrenorul naționalei Norvegiei între 2003 și 2008 și a jucat în 50 de meciuri internaționale. El a condus și Danemarca la Campionatul European și Cupa Mondială, câștigând multiple titluri în Norvegia, Suedia și Danemarca.

Åge Hareide, un simbol al fotbalului nordic, a avut o carieră impresionantă

Ca jucător, Hareide a evoluat pentru Hødd, Molde, Manchester City și Norwich City, adunând 50 de selecții pentru naționala Norvegiei între 1976 și 1986. Printre reușitele sale se numără golul marcat în meciul Norvegia – România 1-1 din 1980.

Cariera sa de antrenor include naționalele Norvegiei și Danemarcei, cu performanțe notabile la Cupa Mondială 2018, și succese la cluburi precum Rosenborg, Brøndby, Malmö FF și Helsingborgs. Ultima sa funcție a fost pe banca Islandei, din care s-a retras în noiembrie anul trecut.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:57 - Secretele dinastiei Presley. Un copil provoacă o furtună mediatică
11:46 - Cine va moșteni, de fapt, averea Rodicăi Stănoiu. Ultima dorință a fostului ministru
11:39 - Probleme tehnice la modelele Ford produse în România. Sute de mașini, rechemate în service
11:34 - Activele Rusiei, eliminate din planul de pace al SUA. Ce prevede noul draft și cine a intervenit
11:30 - Conferința anuală a lui Putin: Noi suntem pregătiți și dorim să soluționăm conflictul din Ucraina pe cale pașnică. Li...
11:27 - BOR a lansat platformă de streaming ortodox din lume. Surprize pentru credincioși

HAI România!

Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale