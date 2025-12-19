Åge Hareide, pion al istoriei fotbalului nordic, a murit la 72 de ani

Fotbalul scandinav este în doliu după ce Åge Hareide, antrenor emblematic și fost internațional, s-a stins din viață, la scurt timp după o luptă grea cu boala. Hareide, care a scris istorie pe teren, pe bancă și la marile turnee finale, a condus printre altele naționala Nordică la Cupa Mondială și a rămas un reper al fotbalului nordic. Anunțul a fost făcut de familia sa.

Fostul antrenor și fundaș norvegian Åge Hareide a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. Anunțul a fost făcut de familie joi, cu o săptămână înainte de Crăciun.

În noiembrie fusese anunțat că Hareide fusese diagnosticat cu cancer la creier. Boala cu care s-a luptat în ultimele luni i-a adus sfârșitul la aproximativ șase luni după primirea diagnosticului.

Înainte de a muri, Hareide trebuia să fie expert TV pentru NRK la meciul Italia – Norvegia, însă starea de sănătate nu i-a mai permis. Selecționerul Norvegiei, Ståle Solbakken, l-a numit „unul dintre cei mai mari oameni de fotbal ai Norvegiei”

Hareide a fost antrenorul naționalei Norvegiei între 2003 și 2008 și a jucat în 50 de meciuri internaționale. El a condus și Danemarca la Campionatul European și Cupa Mondială, câștigând multiple titluri în Norvegia, Suedia și Danemarca.

Ca jucător, Hareide a evoluat pentru Hødd, Molde, Manchester City și Norwich City, adunând 50 de selecții pentru naționala Norvegiei între 1976 și 1986. Printre reușitele sale se numără golul marcat în meciul Norvegia – România 1-1 din 1980.

Cariera sa de antrenor include naționalele Norvegiei și Danemarcei, cu performanțe notabile la Cupa Mondială 2018, și succese la cluburi precum Rosenborg, Brøndby, Malmö FF și Helsingborgs. Ultima sa funcție a fost pe banca Islandei, din care s-a retras în noiembrie anul trecut.