Craiova acuză finalul de meci de la Atena: Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat

Craiova acuză finalul de meci de la Atena: Toată lumea a văzut ce s-a întâmplatFilipe Coelho. Sursă foto: Facebook
Universitatea Craiova a încheiat joi seară parcursul european, după ce a fost învinsă în deplasare de AEK Atena, scor 2-3, în etapa a șasea din Conference League. Oltenii au avut un avantaj clar, 2-0, însă finalul partidei a întors soarta calificării, iar echipa din Bănie a părăsit competiția.

Universitatea Craiova, eliminată din cupele europene la Atena

Deși a intrat pe teren cu o miză uriașă, Craiova a reușit un început solid de meci și a condus cu 2-0 pe tabela de marcaj. Avantajul nu a fost însă suficient pentru a obține calificarea, AEK Atena reușind să revină și să câștige confruntarea cu 3-2. În urma acestui rezultat, formația olteană este eliminată din cupele europene.

Filipe Coelho: „Nu cred că am meritat această înfrângere”

La finalul partidei de la Atena, antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a recunoscut dezamăgirea uriașă, dar a subliniat că echipa trebuie să se concentreze rapid pe competiția internă.

„Nu pot să explic, pentru că dacă aş explica, poate aş fi pedepsit. Am arătat personalitate. Nu cred că am meritat această înfrângere. Au fost opt minute de prelungire, apoi patru. Nu cred că este corect. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Este un rezultat nemeritat, dar trebuie să ne vedem de drumul nostru. Sunt mulţumit de evoluţia jucătorilor. Cred că am surprins adversarul, care e unul puternic. Nu e uşor să joci pe acest stadion. Nu a fost vorba de presiune. Ne-am creat ocazii, ne-am luptat.

La final s-a întâmplat ceva. Astfel de lucruri trebuie să ne facă şi mai puternici. Am jucat împotriva unor echipe foarte puternice, dar trebuie să acceptăm această situaţie. Suntem supăraţi, e normal. Acum trebuie să ne concentrăm pe campionat”, a declarat Filipe Coelho într-o conferință de presă, după înfrângerea de la Atena, scor 2-3 cu AEK.

Universitatea Craiova

Universitatea Craiova. Sursă foto: Facebook

Ștefan Baiaram: „E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal”

La rândul său, Ștefan Baiaram a vorbit despre impactul emoțional al eliminării, descriind seara de la Atena drept una extrem de dureroasă pentru el și colegii săi.

„E prima oară când nu îmi găsesc cuvintele. E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal. Nu mai ştiu ce să zic. Nu mă aşteptam nici să ne egaleze. Am arătat foarte bine în această campanie. Şi în această seară, dacă ne-ar if dominat de la început ar fi fost altceva. Meritam să mergem mai departe”, a spus Baiaram.

Deși a deschis scorul echipei după minutul 30, acesta a adăugat că se aștepta ca arbitrajul să fie favorabil echipei gazdă. „Era normal să meagă spre ei, direcţia asta, arbitrul, echipa juca pe teren propriu. Ne aşteptam”.

Clasamentul final și bilanțul Craiovei

În urma acestui eșec, Universitatea Craiova a încheiat faza competiției pe locul 25, cu 7 puncte, rezultat insuficient pentru a continua aventura europeană. AEK Atena a obținut victoria decisivă pe teren propriu și și-a asigurat calificarea.

Echipele de start și oficialii partidei

AEK ATENA: Strakosha – Rota, Vida, Relvas, Pilios (Penrice 77) – Pineda, R. Marin (Grujic 90+1), Mantalos (Eliasson 64), Pereyra (Kutesa 64) – Koita – Jovic. ANTRENOR: Marko Nikolic

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Samuel Teles (N. Stevanovic 90+6), Mekvabishvili (Mogoş 90+6), Cicâldău (Houri 80), Bancu – Etim (Carlos Mora 66), Al Hamlawi, Baiaram (Al. Creţu 80). ANTRENOR: Filipe Coelho

Cartonaşe galbene: Vida 5, Kutesa 83, Rota 90+12 / Baiaram 72, Samuel Teles 83, Al. Creţu 90+2, Isenko 90+4, Bancu 90+11

Arbitri: Giorgi Kruashvili – Levan Varamishvili, Giorgi Elikashvili (toţi din Georgia) Arbitri VAR: Soren Storks (Germania) – leko Aptsiauri (Georgia)

