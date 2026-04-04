Regula strictă care i-a interzis prințesei Grace să poarte alb în fața Suveranului Pontif

În timpul întâlnirilor oficiale cu Suveranul Pontif, protocolul vestimentar impune reguli stricte, respectate cu rigurozitate de-a lungul anilor. Una dintre cele mai cunoscute prevederi este legată de culoarea albă, rezervată unui număr restrâns de femei din familii regale catolice, cunoscut drept „privilegiul albului”, informează people.com.

Prințesa Grace de Monaco, deși o figură emblematică a eleganței și rafinamentului, nu a beneficiat de această excepție în timpul întâlnirilor sale cu Papa. În acea perioadă, statutul său nu îndeplinea toate criteriile necesare pentru a purta alb în fața liderului Bisericii Catolice. Astfel, ea a respectat tradiția și a optat pentru ținute în culori închise, așa cum cere protocolul pentru majoritatea femeilor.

În schimb, nora sa, prințesa Charlene, a avut posibilitatea de a purta alb în timpul vizitelor oficiale la Vatican. Această diferență nu ține de preferințe personale, ci de recunoașterea formală a unui statut specific al familiilor regale catolice, care oferă acces la acest privilegiu simbolic.

Mai exact, pe 28 martie, prințesa Charlene, în vârstă de 47 de ani, a beneficiat de așa-numitul „privilège du blanc” („privilegiul albului”), cu ocazia întâlnirii oficiale cu Papa Leon al XIV-lea, aflat într-o vizită în Monaco. La eveniment au fost prezenți și soțul ei, prințul Albert, alături de cei doi copii ai lor, gemenii Jacques și Gabriella, în vârstă de 11 ani.

Apariția prințesei a atras atenția prin eleganța ținutei complet albe, completată de o eșarfă fină din dantelă, simbol al statutului său special. Acest drept de a purta alb în prezența Suveranului Pontif reprezintă o distincție rară, acordată exclusiv anumitor regine și prințese catolice, ca semn de respect și recunoaștere a rangului lor.

Cu mult înainte ca actuala prințesă de Monaco să intre în prim-plan, regulile de protocol impuneau o conduită vestimentară diferită pentru mama Prințului Albert, Grace Kelly, cunoscută publicului larg drept celebra actriță americană devenită prințesă după căsătoria cu Rainier al treilea.

Deși a fost toată viața o catolică practicantă și a împărtășit aceeași credință cu soțul său, Grace Kelly nu a beneficiat de un privilegiu rezervat altor figuri regale atunci când s-a întâlnit cu Suveranii Pontifi. La audiențele papale, aceasta a respectat regula vestimentară clasică, purtând negru, în locul albului asociat cu așa-numitul „privilegiu al albului”.

Familia Grimaldi conduce principatul, însă nu este considerată o monarhie în sensul strict al tradiției protocolare, ceea ce, potrivit interpretărilor riguroase ale etichetei, excludea acordarea acestui privilegiu.

Astfel, chiar și în contextul unei credințe comune cu liderii Bisericii Catolice, Prințesa Grace nu a fost inclusă în cercul restrâns al celor care puteau purta alb în prezența papei.

După moartea sa prematură, în 1982, la vârsta de 52 de ani, regulile și interpretările protocolare au evoluat. Situația s-a schimbat odată cu apariția noii prințese consort, Charlene, Prințesa de Monaco, marcând o nouă etapă în relația dintre Casa Grimaldi și tradițiile Vaticanului.

Fosta campioană olimpică la înot din Africa de Sud și-a schimbat destinul devenind prințesă de Monaco, după căsătoria cu Prințul Albert, în iulie 2011. Doi ani mai târziu, ea a atras atenția printr-o apariție neobișnuită: a ales să poarte alb la prima audiență oficială cu un Suveran Pontif.

În ianuarie 2013, Prințesa Charlene a impresionat printr-o ținută complet albă, purtată alături de soțul său la întâlnirea cu Papa Benedict al XVI-lea. De atunci, această alegere vestimentară a devenit aproape o semnătură pentru aparițiile sale la Vatican.

Totuși, în iulie 2022, prințesa a surprins din nou, renunțând la tradiționalul alb în favoarea unei ținute negre, marcând o schimbare notabilă de stil în cadrul unei noi audiențe papale.

Doar câteva regine și prințese din Europa se bucură de „le privilège du blanc”, dreptul exclusiv de a purta alb în prezența Papei, fără a fi nevoie să aleagă o altă nuanță. Printre acestea se numără Regina Letizia a Spaniei, Regina Mathilde a Belgiei, Marea Ducesă Stéphanie de Luxemburg, Prințesa Marina de Napoli, dar și două regine care nu mai sunt soții domnitori: Regina Sofia a Spaniei și Regina Paola a Belgiei.

Privilegiul se extinde și la foste suverane catolice, cum este cazul Marii Ducese Maria Teresa, soacra Marii Ducese Stéphanie, după abdicarea soțului ei, Marele Duce Henri, în octombrie 2025.

Recent, vizita Papei Leon la Monaco a oferit un exemplu spectaculos al acestei tradiții. Într-un moment memorabil, Papa a semnat o carte în fața unui tablou cu Prințesa Grace purtând alb, un detaliu interpretat ca o referință la le privilège du blanc.

Prințesa Charlene nu a fost singura care a purtat alb în timpul vizitei, ci și fiica ei, Prințesa Gabriella, care la doar 11 ani a ales o ținută similară. Deși Gabriella probabil nu deține oficial privilegiul, alegerea vestimentară reflectă flexibilitatea regulilor pentru copii.

Palatul Princiar din Monaco a evidențiat pe pagina sa de Instagram această tradiție rară, menționând: „În timpul vizitei Sfântului Părinte la Monaco, Alteța Sa Prințesa Charlene a apărut în alb. Această alegere respectă protocolul specific al Vaticanului și reprezintă o distincție rară pentru Principat, reflectând legătura specială dintre Monaco și Sfântul Scaun”.

Astfel, alb-ul devine mai mult decât o culoare: este simbolul unui statut privilegiat și al legăturilor istorice dintre familiile regale catolice și Vatican.