Ultimele confesiuni ale lui Grace Kelly înaintea tragediei care i-a curmat viața

Cu doar câteva luni înainte de tragicul accident care i-a curmat viața, Prințesa Grace de Monaco a vorbit despre decizia sa de a renunța la cariera de actriță și despre viața sa alături de Prințul Rainier III, potrivit People.

Această conversație oferă o privire intimă asupra unei femei care a ales să trăiască o viață de serviciu public și familie, în ciuda presiunilor și a speculațiilor media.

Grace Kelly, născută în 1929 în Philadelphia, a fost una dintre cele mai strălucitoare stele ale Hollywood-ului în anii 1950.

Cu roluri memorabile în filme precum Rear Window și Dial M for Murder, ea a câștigat un Oscar pentru interpretarea sa din The Country Girl.

La vârsta de 26 de ani, Kelly a făcut un pas înapoi din cariera sa cinematografică pentru a se căsători cu Prințul Rainier III al Monaco-ului în 1956, devenind astfel Prințesa Grace de Monaco.

În ciuda renunțării la cariera sa de actriță, Grace a continuat să fie activă în domeniul artistic și cultural. Ea a fost implicată în diverse proiecte care promovau artele și tineretul din Monaco, demonstrându-și angajamentul față de comunitatea sa adoptivă.

Interviul din aprilie 1982 al lui Grace Kelly

În aprilie 1982, cu doar câteva luni înainte de accidentul fatal, Prințesa Grace a acordat un interviu revistei People.

În această conversație, ea a vorbit despre viața sa departe de lumina reflectoarelor și despre satisfacțiile pe care le-a găsit în activitățile sale de zi cu zi.

„Nu mă uit înapoi. Nu am avut timp. Nu m-am retras, știți”, a spus ea. „Cred că indiferent ce facem în viață, avem aceleași probleme de înfruntat—probleme ale propriei personalități, propriilor limitări, propriilor neajunsuri. Viețile oamenilor vor fi cam aceleași din cauza oamenilor care sunt.”

Prințesa Grace a subliniat că nu simțea nevoia de a reveni în fața camerelor de filmat, chiar dacă speculațiile media sugerau acest lucru.

„Ei bine, iată din nou—presa încercând să mă încadreze într-o categorie. Pentru a acționa, pentru a avea o carieră și a o face bine, trebuie să o faci complet, iar eu nu am timp pentru asta. Am apreciat și m-am mândrit cu munca mea ca actriță, dar sunt amuzată de presupunerile că viața mea de atunci ar fi fost cumva mai puțin împlinită. Asta cu siguranță nu este cazul”, a adăugat ea.

Viața de familie și relația cu copiii

În interviul din 1982, Prințesa Grace a vorbit și despre viața sa de familie. Ea a menționat că, deși a fost o mamă dedicată, a preferat să păstreze intimitatea vieții personale a copiilor săi.

„Nu mă interesează să vorbesc despre viața personală a copiilor mei”, a spus ea, refuzând să comenteze despre divorțul fiicei sale, Caroline.

De asemenea, Prințesa Grace a exprimat dorința de a deveni bunică, deși acest lucru nu s-a întâmplat înainte de moartea sa.

„Nimănui nu-i place ideea de a îmbătrâni. Este o chestiune de a înfrunta inevitabilul și de a nu te supăra din cauza asta. Nu te simți mai în vârstă până nu începi să ai dureri și să-ți ajustezi activitățile. Asta nu mi s-a întâmplat—încă”, a spus ea. „Sunt norocoasă și aștept cu nerăbdare ce va urma. A deveni bunică ar fi o experiență interesantă.”

Pe 13 septembrie 1982, Prințesa Grace a suferit un accident tragic în timp ce conducea spre Monaco împreună cu fiica sa, Stéphanie.

Se presupune că a suferit un accident vascular cerebral, ceea ce a dus la pierderea controlului asupra vehiculului și la prăbușirea acestuia de pe o stâncă.

Atât ea, cât și fiica sa, nu purtau centuri de siguranță, iar Grace a suferit leziuni grave, inclusiv o hemoragie cerebrală fatală. A doua zi, pe 14 septembrie, ea a decedat la vârsta de 52 de ani.

Fiica sa, Stéphanie, a fost rănită ușor și a suferit o fractură a unei vertebre cervicale. Deși a supraviețuit accidentului, ea a rămas tăcută despre incident timp de mai mulți ani.

Moartea Prințesei Grace a lăsat un gol imens în Monaco și în întreaga lume. Cu toate acestea, moștenirea sa continuă să trăiască prin activitățile sale filantropice și prin familia sa.

Prințul Albert, fiul său, a înființat Premiul Prințesa Grace în 1984 pentru a recunoaște tinerii artiști în domeniul filmului, teatrului și dansului.

De asemenea, familia sa a păstrat vie amintirea sa prin diverse evenimente și comemorări.

Chiar și astăzi, cei 11 nepoți ai săi o adresează cu afecțiune „Mémé des anges” (Bunica Îngerilor), un testament al iubirii și respectului pe care l-au avut pentru ea.